Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il regista definisce la pellicola “inquietante da morire”

Il nuovo film di Resident Evil, ufficialmente intitolato Resident Evil: Welcome to Raccoon City, sarà più incentrato sul quantitativo horror rispetto ai precedenti adattamenti, secondo il regista Johannes Roberts che dice che una delle location principali del suo film sarà “inquietante da morire”.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è una nuovissima origin story che adatterà sia il primo che il secondo gioco di Resident Evil. Questo nuovo adattamento per il grande schermo è l’inizio di un franchise cinematografico completamente nuovo non correlato al franchise di enorme successo di Paul WS Anderson.

Per dare il via a questo nuovo mondo cinematografico è stato scelto il regista di film horror, Johannes Roberts, con l’intento di creare qualcosa di più spaventoso.

“La cosa importante per questo film è il tono. La cosa che mi è piaciuta molto dei giochi è che erano spaventosi da morire ed è proprio quello che volevo”, dice Roberts. “Quell’atmosfera, con la pioggia, costantemente buio, è inquietante. Raccoon City è una specie di personaggio che fa parte del film, marcio, con quel tipo di atmosfera da videogioco, esattamente come volevo che fosse [nel film].”

Roberts rivela poi successivamente che la sua “ispirazione cinematografica” per Resident Evil: Welcome to Raccoon City proviene dalla filmografia di John Carpenter, ma non dai film che potresti pensare.

“Sono un grande fan di John Carpenter e mi è sempre piaciuto molto. Soprattutto nel modo in cui racconta dei film d’assedio, di stampo claustrofobico. Come ispirazione ho preso film come Assault on Precinct 13 e The Fog, dove ci sono questi gruppi disparati di personaggi che si uniscono mentre sono sotto assedio. E’ la mia ispirazione cinematografica.”

Roberts dice che i film si svolgeranno sia a Raccoon City che alla stazione di polizia, così come alla Spencer Mansion: “Abbiamo due sedi molto separate ma dividiamo le persone nei loro mondi. Uno è più uno stile da film d’assedio con la stazione di polizia, e poi hai la villa che è inquietante da morire“.

