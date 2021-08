Resident Evil: Welcome to Raccoon City, le prime immagini mostrano i protagonisti del film!

Grazie a IGN possiamo mostrarvi un first-look di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che Screen Gems annuncia non come un reboot o un remake del loro franchise cinematografico, ma piuttosto come la storia delle origini dei giochi Capcom originali.

Con l’inizio della campagna marketing possiamo dare un’occhiata alle prime tre immagini esclusive qui sotto, e vedere le nuove versioni per il grande schermo di Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Albert Wesker e altri personaggi che i giocatori riconosceranno.

Il film in uscita – scritto e diretto da Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night) – è basato sui primi due giochi di Resident Evil. Il film racconta come Raccoon City sia passata dall’essere una città industriale a una città morente del Midwest e il punto zero per l’epidemia del t-Virus.

In una nuova intervista esclusiva con IGN, Roberts ha approfondito le differenze tra il suo Resident Evil e i film precedenti con Milla Jovovich, aggiungendo come il suo approccio cinematografico tragga ispirazione non solo dai giochi Capcom, ma anche dal cinema di genere della vecchia scuola.

“Questo film non aveva davvero nulla a che fare con il franchise precedente. Si trattava di tornare ai giochi e creare un film molto più horror, d’azione fantascientifica. Sono stato fortemente influenzato in particolare dal remake del secondo gioco e volevo davvero catturare il tono e l’atmosfera che aveva. Era così cinematografico. I film precedenti erano molto luminosi e brillanti, mentre questo film è oscuro e sudicio, girato interamente di notte. Piove costantemente e la città è avvolta dalla nebbia. Sono stato enormemente influenzato da film come L’esorcista (e L’esorcista 3!) e Shining. Puoi davvero sentire la trama in questo film. Niente in questa città sembra hi-tech. Sembra fatiscente. Volevo che Raccoon City si percepisse un po’ come la città di Deer Hunter; una città fantasma dimenticata dal resto del mondo. E l’intera struttura del film è stata decisamente molto influenzata da Assault on Precinct 13.”

La prima immagine esclusiva del film rivela Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield e Avan Jogia nei panni di Leon S. Kennedy. Noterete che Leon indossa la sua uniforme della polizia, in linea con quello che era il suo lavoro al momento dell’incidente di Raccoon City.

IGN rilascia le prime immagini del nuovo film basato su #ResidentEvil pic.twitter.com/ReU7xScSDP — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) August 30, 2021

In Resident Evil 2, Leon e Claire Redfield, sorella dell’ufficiale STARS Chris Redfield (interpretato in questo film da Robbie Amell), sono state tra le poche persone che si sono avventurate a Raccoon City dopo l’epidemia. Alla fine si sono incrociati con il capo della polizia di Raccoon City Brian Irons, interpretato in questo film da Donal Logue di Gotham.

“La differenza con questo film rispetto ai precedenti è che è un insieme in cui ciascuno dei personaggi principali ha un’enorme importanza per la narrazione. Non sono solo personaggi cosplay che hanno i capelli e il costume uguali ai personaggi”, ha detto Roberts. “Era estremamente importante per l’intero processo di casting trovare persone che incarnassero lo spirito e l’energia dei personaggi che volevo mostrare. Penso che spesso negli adattamenti dei giochi uno dei grandi difetti possa essere semplicemente quello di incaricare qualcuno di assomigliare visivamente ai personaggi – dando loro lo stesso taglio di capelli e vestiti, ma non cercando davvero di dare al pubblico la cosa che un film fa meglio di un gioco, creare un personaggio tridimensionale con cui puoi davvero connetterti e in cui puoi credere.”

Roberts ha ricordato la ricerca particolarmente difficile dell’attore giusto per interpretare Leon S. Kennedy: “Dobbiamo aver visto così tante persone – è stato davvero un ruolo piuttosto difficile da assegnare, a causa dell’equilibrio tra umorismo e stanchezza”.

La seconda immagine di Resident Evil: Welcome to Raccoon City presenta, da sinistra a destra, Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Chris Redfield (Robbie Amell ) a caccia nella Spencer Mansion, che Roberts ha precedentemente descritto come “inquietante di brutto”.

“Volevo tornare all’orrore, volevo paura e atmosfera piuttosto che azione”, ha detto Roberts a IGN confrontando ciò che differenzia Welcome to Raccoon City dai precedenti film di Resident Evil. “Penso che i fan del gioco si siano sentiti allo stesso modo. Volevano vedere i personaggi e i luoghi iconici, e sentire che il film era più in linea con il mondo di gioco di Resident Evil, quindi è proprio per questo che abbiamo scelto di andare in quella direzione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Capcom su questo film, al punto che abbiamo effettivamente ottenuto da loro i progetti della Spencer Mansion e della stazione di polizia di Raccoon, per ricrearli nel modo più perfetto possibile. Abbiamo perfino gli artwork che mostrano come erano fatte le pareti della della villa. Quelli della Capcom hanno visto il set per la prima volta l’altro giorno, e si sono dimostrato molto entusiasti.”

L’immagine finale ritrae Lisa Trevor, interpretata nel film da Marina Mazepa. Nei giochi, Lisa è la figlia adolescente dell’architetto della Spencer Mansion a Raccoon Forest, scomparsa durante una passeggiata. Gli scienziati dell’Umbrella che lavoravano nel laboratorio di Arklay vicino alla Spencer Mansion hanno fatto esperimenti su Lisa per anni, inclusa l’esposizione a più virus.

Questi raccapriccianti esperimenti su Lisa portarono l’Umbrella a scoprire il Nemesis Tyrant e il G-Virus, trasformandola anche in una mostruosità fuori di testa. Uno degli scienziati che ha fatto esperimenti su di lei è il dottor William Birkin, interpretato in Welcome to Raccoon City da Neal McDonough.

“Lisa Trevor è in realtà un ruolo piuttosto centrale nel film. Sono sempre stato affascinato da lei quando giocavo al remake del primo gioco. Ho trovato il suo personaggio sia inquietante che allo stesso tempo stranamente ossessionante”, ha detto Roberts. “Quando stavamo discutendo su come dare vita a questa storia, era uno degli elementi che volevo davvero mettere in evidenza, dato che lei non è mai stata in nessuna delle versioni filmiche di Resident Evil. Volevo che fosse un personaggio tridimensionale, non solo uno spettro inquietante. Abbiamo scelto Marina Mazepa, che aveva appena recitato in Malignant per James Wan e ha lavorato duramente per dare vita a questo personaggio in un modo che penso i fan ameranno. È terrificante ma anche tragica. Nel film, la colleghiamo davvero alla storia di Claire Redfield, a partire dall’orfanotrofio in cui Claire è cresciuta”.

I fan dei giochi dovrebbero sapere che Capcom è stata coinvolta nello sviluppo e nella progettazione del film: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Capcom. Ogni personaggio e creatura proviene dal gioco e come tale volevo essere il più fedele possibile“. A quanto pare il regista voleva creare una sensazione davvero coinvolgente per i fan, cosa che ha reso l’adattamento particolarmente difficile da mettere insieme, perché non voleva solo proporre visivamente il gioco sul grande schermo.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City uscirà solo nei cinema il 24 novembre 2021, negli Stati Uniti, il 3 dicembre nel Regno Unito e il 25 novembre in Australia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...