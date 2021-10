Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un nuovo video esplora gli easter egg ai videogiochi nel film

Un nuovo video dedicato a Resident Evil: Welcome to Raccoon City mette in evidenza alcuni degli easter egg visti nel trailer in rimando agli iconici videogiochi.

Mentre il film si avvicina alla sua uscita, spesso ritardata, Sony Pictures ha rilasciato un paio di sorprese dedicate interamente ai fan della saga videoludica.

A poco più di un mese dall’uscita del film, Fandom ha condiviso su Twitter una clip esclusiva di Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Il video dietro le quinte mostra Roberts che parla dei suoi sforzi per realizzare un fedele adattamento cinematografico, e offre uno sguardo ai numerosi easter egg presenti nel film, con di tutto, da luoghi come l’orfanotrofio di Raccoon City all’hamburger mangiato dal camionista all’apertura di Resident Evil 2.

Potete vedere il video qui di seguito:

#ResidentEvil director Johannes Roberts talks about bringing the video game to life in an exclusive clip pic.twitter.com/VtbwN2uCld — Fandom (@getFANDOM) October 19, 2021

E qui di seguito anche un paio di fantastici poster promozionali:

Un paio di fantastici poster di #ResidentEvilWelcometoRaccoonCity pic.twitter.com/UpKFoqsI6g — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) October 19, 2021

Il film presenta un cast impressionante di attori che include Kaya Scodelario (Crawl) come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) come Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) come Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo di Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon S. Kennedy, Neal McDonough (Yellowstone) nel ruolo di William Birkin e Donal Logue (Gotham) per il ruolo di Chief Irons.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è scritto e diretto da Johannes Roberts (47 metri), con James Harris, Robert Kulzer, Martin Moszkowicz e Dylan Tarason come produttori. La fotografia è a cura di Maxime Alexandre. Il film di riavvio di Resident Evil è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Inizialmente, James Wan doveva essere un produttore esecutivo, ma alla fine è uscito dal progetto in favore del riavvio di Mortal Kombat, e in seguito Roberts è stato assunto per scrivere e dirigere il film. Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita. Il film dovrebbe uscire il 24 novembre 2021.

