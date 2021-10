Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un’anticipazione annuncia l’arrivo del trailer per domani!

Grazie ad un post sulla pagina Instagram, abbiamo appreso che nella giornata di domani la Sony Pictures rilascierà online il primissimo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il film che promette di adattare la celeberrima IP videoludica della Capcom in un modo più fedele rispetto alla saga cinematografica con Milla Jovovich.

Qui sotto potete vedere l’anticipazione:

Il film presenta un cast impressionante di attori che include Kaya Scodelario (Crawl) come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) come Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) come Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo di Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon S. Kennedy, Neal McDonough (Yellowstone) nel ruolo di William Birkin e Donal Logue (Gotham) per il ruolo di Chief Irons.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è scritto e diretto da Johannes Roberts (47 metri), con James Harris, Robert Kulzer, Martin Moszkowicz e Dylan Tarason come produttori. La fotografia è a cura di Maxime Alexandre.

Il film di riavvio di Resident Evil è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Inizialmente, James Wan doveva essere un produttore esecutivo, ma alla fine è uscito dal progetto in favore del riavvio di Mortal Kombat, e in seguito Roberts è stato assunto per scrivere e dirigere il film. Durante un’intervista, Roberts ha rivelato che il film sarà più basato sui videogiochi e offrirà spaventi senza precedenti, a differenza dei film precedenti che erano più incentrati sull’azione. Recentemente, è emersa una foto dai set del nuovo film di Resident Evil, che conferma ulteriormente l’affermazione di Roberts sulla connessione del film a un gioco della serie originale di Capcom.

Il film dovrebbe uscire il 9 settembre 2021.

