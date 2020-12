#RestoreTheSnyderVerse: i fan chiedono di rendere la Snyder Cut di Justice League canonica nel DCEU

I sostenitori della Justice League di Zack Snyder hanno preso a chiedere alla Warner adesso di “restaurare lo SnyderVerse” dopo che i dirigenti dello studio avrebbero descritto la Snyder Cut come “un vicolo cieco narrativo, una strada che non porta da nessuna parte”.

La storia del New York Times arriva dopo che Snyder, che ha quasi completato il suo atteso taglio da regista di Justice League in uscita su HBO Max, ha detto che la sua versione inedita dell’ensemble di supereroi è ambientata “leggermente altrove” nel DC Extended Universe. In parole povere: la Warner attualmente riconosce la Justice League distribuita nelle sale completata da Joss Whedon come versione canonica della sua continuity cinematografica.

In un’intervista con il presidente della DC Films Walter Hamada, che ha rivelato l’intenzione di distribuire fino a quattro film DC Films all’anno divisi fra sale cinematografiche ed HBO Max a partire dal 2022, il New York Times scrive che Snyder non è attualmente “parte del nuovo progetto della DC Films”.

Il mese scorso, Snyder ha detto a Ping Pong Flix che non ha “aspettative che ci saranno più film“, riferendosi al suo costoso Justice League che uscirà a marzo come un’epopea in quattro parti sul servizio di streaming HBO Max: “Se [i sequel] dovessero diventare realtà sarebbe fantastico, ma quell’idea è lontana. Francamente, sono a posto. Con questa versione di Justice League… faccio ciò che voglio molto ripiù di quanto facessi nei [film del DCEU]“. Snyder ha anche detto che “non esiste nulla in questo momento” quando gli è stato chiesto se la Warner Bros. gli avesse chiesto di collegare la sua Justice Leagfue ai film futuri del DCEU.

“Non penso che succederà nulla subito, ma Jim [Lee] e io abbiamo parlato un bel po’, e abbiamo parlato molto di fare forse un fumetto o un romanzo. Ma non abbiamo per ora fissato niente. Se è una cosa che potrà interessare il fandom, possono sempre chiederlo a Jim (ride). Ma mi piacerebbe assolutamente fare un fumetto.”

Quando a Snyder è stato chiesto su Vero di rivelare se la sua Justice League fosse canonica con il DCEU, il regista ha risposto semplicemente: “Dipende da voi”, invitando in parte a far partire un nuovo movimento conseguente a quello portato avanti dall’hashtag #ReleaseTheSnyderCut, che prende il nome di #RestoreTheSnyderVerse.

"Cul-de-sac" Until it absolutely blows up the Internet, I don't think people understand how big this film can actually be or maybe they don't want it to be, I wouldn't get annoyed by that article I'd use it for motivation to make #ZackSnydersJusticeLeague even louder in March.

