Return to Monkey Island: Devolver Digital ha annunciato il nuovo capitolo della saga

Devolver Digital ha annunciato Return to Monkey Island, una new entry nella serie che riporterà i creatori della serie Ron Gilbert e Dave Grossman.

Sarà una continuazione diretta di Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. La serie Monkey Island ha dato vita alcuni dei migliori giochi del genere punta e clicca, grazie ai loro personaggi esilaranti e agli interessanti enigmi.

La serie Monkey Island è ambientata in una versione immaginaria dei Caraibi e segue Guybrush Threepwood, un personaggio che trascorre il primo gioco tentando di diventare un pirata, ma si scontra con un pirata non morto di nome LeChuck. Il primo capitolo della serie è stato The Secret of Monkey Island, seguito da Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, che ha visto Guybrush alla ricerca del mitico tesoro noto come Big Whoop.

La serie di Monkey Island ha visto altri capitoli aggiungersi aalla saga, ma questi sono stati prodotti da team diversi e hanno ricevuto una risposta più contrastante da parte della critica e dei fan.

È finalmente giunto il momento per la serie dei Monkey Island di riconnettere ufficialmente i capitoli successivi del franchise.

Un nuovo trailer apparsi sul canale YouTube di Devolver Digital ha annunciato che Return to Monkey Island è attualmente in fase di sviluppo e verrà lanciato nel 2022. La descrizione del video conferma che la storia continuerà da dove si è interrotta, da Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, rendendolo il terzo capitolo della serie che i fan hanno aspettato da anni.

Il trailer conferma che Return to Monkey Island è stato progettato e scritto da due dei creatori della serie, Ron Gilbert e Dave Grossman, dopo aver avuto ruoli minori in Tales of Monkey Island del 2009. Il trailer di annuncio di Return To Monkey Island può essere visualizzato di seguito:

