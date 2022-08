Rian Johnson afferma che è solo questione di agenda e che la sua trilogia di Star Wars arriverà

Quest’anno non solo solo solo cinque anni da che Star Wars: Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi è uscito, ma segna anche i cinque anni da quando Lucasfilm ha annunciato una nuovissima trilogia di film di Star Wars che sarà creata dallo sceneggiatore e regista di quel film, Rian Johnson.

Mezzo decennio dopo, quei film devono ancora materializzarsi, ma anche se, come Luke Skywalker nascosto su Ahch-To, sembrano scomparsi, non sono completamente andati.

Parlando con Empire, Johnson ha chiarito che non ha dimenticato il suo set di film originali di Star Wars e ha ancora un ardente desiderio di tornare nella galassia lontana, lontana.

“Sono stato vicino a Kathleen [Kennedy], ci incontriamo spesso e ne parliamo”, dice a Empire. “È solo, a questo punto, una questione di agenda e di quando può accadere. Mi si spezzerebbe il cuore se avessi finito, se non potessi tornare.”

Per ora, sta lavorando sodo alla creazione di due sequel di Knives Out per Netflix, il primo dei quali, Glass Onion, arriverà a dicembre. Nel frattempo, la lista di prodotti a tema Star Wars sembra altrettanto piena, con Andor a settimane dal debutto, il ritorno di The Mandalorian in arrivo all’inizio del prossimo anno e Ahsoka a seguire.

I commenti di Johnson seguono ciò che Kathleen Kennedy ha detto a Empire durante la Star Wars Celebration: che tutte le persone coinvolte hanno il piatto pieno per ora, ma i film non sono affatto morti e sepolti.

“Ora, tutti sono così occupati, davvero impegnati e lavorano su altre cose”, ha detto Kennedy alcuni mesi fa. “Rian ha avuto un successo così gigantesco con Knives Out ed è molto impegnato a cercare di fare sequel. Quindi ci vorrà un po’. E dobbiamo lavorare con tre, cinque anni di anticipo su quello che stiamo facendo. Quindi per ora siamo in questo stallo. Ma noi lo amiamo.”

C’è una scintilla di speranza, quindi. E se Gli ultimi Jedici ha insegnato qualcosa, è bastata una scintilla per accendere il fuoco che ha bruciato il Primo Ordine. Siamo più che disposti ad aspettare che una nuova serie di storie di Rian Johnson accenda la galassia di STar Wars.

