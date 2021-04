Rian Johnson avrà il pieno controllo creativo su Knives Out 2 e Knives Out 3

Secondo quanto riferito, Rian Johnson avrà il pieno controllo creativo su Knives Out 2 e Knives Out 3.

Il seguito dell’acclamato film del 2019 di Johnson ha fatto un enorme passo avanti di recente, quando Netflix è intervenuto per garantire ai progetti una base con un affare da oltre 400 milioni di dollari. L’originale Knives Out ha incassato 311,3 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi è stato sorprendente vedere lo streamer prendere possesso degli attesissimi sequel, visto che il film era della Lionsgate.

Tuttavia, con il mercato cinematografico che sta cambiando drasticamente sulla scia della pandemia di COVID-19, ha senso che i film a medio budget vadano su Netflix.

Una delle ragioni principali per cui il primo Knives Out ha avuto tanto successo è stata la sceneggiatura di Johnson, che è stata nominata per la migliore sceneggiatura originale agli Oscar. Ispirato dalle opere di Agatha Christie, ha accompagnato gli spettatori lungo una storia divertente e tortuosa che ha saputo mescolare generi e idee in un pacchetto coinvolgente. Knives Out è servito come prova che Johnson sta probabilmente meglio senza una major che gli alita sul collo, come con Star Wars (anche se sta ancora sviluppando la sua trilogia). Con Knives Out, Johnson sembrava godere di una quantità infinita di libertà creativa, e questo continuerà nei sequel.

Secondo THR, Johnson dovrebbe avere “un immenso controllo creativo” su Knives Out 2 e Knives Out 3. Secondo il rapporto, “non deve prendere appunti dallo streamer”. Le uniche cose che Johnson ha dovuto accettare come parte dell’accordo Netflix sono state Craig di ritorno nel ruolo di Blanc e un budget di circa $ 40 milioni per ogni sequel, come l’originale.

