Rian Johnson difende Gli Ultimi Jedi dalle critiche circa le scene dal goffo senso dell’umorismo

Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, difende le scene dal goffo senso dell’umorismo, che si sono rivelate controverse per alcuni fan.

Rilasciato nel 2017, il film di Johnson è stato il secondo capitolo dell trilogia sequel creata sotto l’egida della Disney, e l’ottavo film della saga degli Skywalker. Il film riprendeva dopo il finale de Il Risveglio della Forza del 2015, che ha visto il ritorno del Luke di Mark Hamill. Sebbene se la cavi fosse cavata bene con la critica, il film di Johnson si è rivelato divisivo per molti fan, con alcuni che hanno contestato la sua interpretazione di Luke e il suo capovolgimento percepito degli aspetti amati della tradizione del franchise.

Mentre il viaggio di Luke in Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato fonte di molte lamentele da parte dei fan, anche l’umorismo del film è stato pesantemente criticato.

In una recente intervista con GQ nell’ambito della loro popolare serie in cui attori e registi analizzano i loro film più iconici, Johnson ha difeso il goffo senso dell’umorismo del suo film, sostenendo che in realtà è in linea con il tono della trilogia originale.

“Ognuno ha una visione diversa. So che ci sono fan che in qualche modo pensano che Star Wars fosse una cosa seria, come i film di Batman o qualcosa del genere. Ero così giovane che quando ho visto L’Impero Colpisce Ancora, e ha avuto questo profondo, profondo impatto su di me perché è stato terrificante. Chiunque pensi che l’umorismo un po’ sciocco non abbia posto nell’universo di Star War, non so se ha visto Il ritorno dello Jedi. Anche nel primo film è un aspetto presente: penso alla scena nella Morte Nera dove stanno cercando di fare questa mossa disperata per uscire e salvare la principessa, dove stanno fingendo che Chewbacca sia il loro prigioniero. Il piccolo droide imperiale si avvicina, Chewbacca ruggisce e il droide, come un cane spaventato, va via stridendo.”

Sebbene molti fan inizialmente non abbiano apprezzato Star Wars: Gli Ultimi Jedi, e ancora oggi continuino a vederlo come un pessimo film, e indubbio che in realtà sia il miglior capitolo della trilogia sequel e il terzo miglior film dell’intera saga, oltre che, ovviamente, cinema con la C maiuscola.

Una delle maggiori critiche al film è il modo in cui tratta Luke, che non è più la figura impavida ed eroica che era in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi. Dopo aver avviato una scuola Jedi e aver apparentemente facilitato l’ascesa di un mostro nella forma di Kylo Ren (Adam Driver), Luke rimane deluso dall’idea di Jedi, scegliendo di isolarsi su un’isola remota. Questo drastico allontanamento dalla “vecchia” versione di Luke non è piaciuto a molti fan, nonostante il Jedi di Hamill alla fine abbracci il suo ruolo di figura leggendaria ed eroica alla fine del film per salvare la ribellione.

Oltre all’arco del personaggio di Luke, un’altra critica mossa a Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha a che fare con il grande cattivo del film, Snoke (Andy Serkis). Snoke è stato affermato come un Signore dei Sith simile a Palpatine nel film di Abrams, ma, con una svolta a sorpresa, Ren uccide il suo maestro per prenderne il trono. La decisione di uccidere Snoke in Star Wars: Gli ultimi Jedi fa parte di un problema più ampio, per molti fan, in cui Johnson sembra sovvertire il tutto, cambiare le trame e i personaggi stabiliti nel film di Abrams del 2015, ma in realtà è solo coerente.

