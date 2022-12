Rian Johnson già pensa a Knives Out 3 come anche al futuro del franchise dopo quel film

Il regista Rian Johnson ha rivelato a che punto si trova attualmente lo sviluppo di Knives Out 3, dopo aver anticipato anche dei piani per Knives Out 4 e oltre.

Dopo le polemiche che hanno circondato il dilettarsi di Rian Johnson nella galassia di Star Wars con Gli Ultimi Jedi, anche se poi in molti si sono resi conto dell’effettiva alta qualità del film, il regista ha colpito il segno di nuovo con il suo film giallo ispirato ad Agatha Christie, Knives Out, con protagonista il detective Benoit Blanc di Daniel Craig.

Dopo il successo e l’acclamazione che Knives Out ha ottenuto, Johnson ha rapidamente iniziato a fare piani per il ritorno del detective Blanc in ulteriori sequel. Ciò ha attirato l’attenzione del gigante dello streaming Netflix, che ha battuto Amazon e Apple con un accordo da $ 450 milioni per i diritti esclusivi di Knives Out 2 e 3.

Proprio di recente, il primo di quei sequel è arrivato su Netflix sotto forma di Glass Onion: A Knives Out Mystery, che ha portato Benoit Blanc in Grecia per indagare su un caso nuovo di zecca pieno di colpi di scena, svolte e un cast di grandi attori.

Con l’accoglienza di Glass Onion che si sta già dimostrando clamorosamente positiva, qui potete leggere la mia recensione, sono iniziate le discussioni su quando arriverà il sequel promesso. E sebbene sia troppo presto per una data precisa, Johnson ha ora parlato dello sviluppo di Knives Out 3.

Nell’ultimo numero festivo di RadioTimes, il regista di Knives Out e Glass Onion, Rian Johnson, ha offerto un entusiasmante aggiornamento sullo sviluppo del terzo film della saga e ha parlato della prospettiva di ulteriori capitoli futuri. Dopo che gli è stato chiesto se avesse qualche idea per Knives Out 3, Johnson ha rivelato che “ha appena iniziato a tirare le somme per capire quale sarà il prossimo”.

Il regista ha aggiunto che il terzo film sarà l’ultimo del contratto con Netflix, ma che “non vede il franchise come una trilogia” e spera invece di continuare “il più a lungo possibile”.

“Abbiamo un altro film nel nostro contratto con Netflix, ma non lo vedo come una trilogia. Lo vedo come una cosa in corso. Finché Daniel [Craig] e io ci divertiamo e inventiamo qualcosa di nuovo e eccitante ogni volta, continueremo a farlo il più a lungo possibile.”

Dopo il successo di Knives Out del 2019, Johnson ha raggiunto un accordo da 450 milioni di dollari con Netflix per i prossimi due film della saga che andranno allo streamer. Alla star di Knives Out, Daniel Craig, è stato poi chiesto se si aspetta di interpretare il detective Blanc per lo stesso tempo in cui ha vestito i panni di James Bond, ovvero 15 anni. L’attore britannico ha rivelato che le prospettive future sono state “discusse a lungo” e spera di continuare a fare di più finché il pubblico sarà intrattenuto.

“Voglio dire, vorrei essere così fortunato! Ne abbiamo discusso a lungo e ci piacerebbe continuare a fare questi film di Knives Out. Finché possiamo continuare a far ridere la gente, lo faremo.”

