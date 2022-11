Rian Johnson ha rivelato di essere ansioso di giocare a God of War Ragnarok

Il regista di Glass Onion: A Knives Out Mystery e Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, ha rivelato a quali giochi sta attualmente giocando.

Johnson è un grande nerd e fan dei videogiochi. Ovviamente, questo non dovrebbe sorprendere dato che ha diretto il film di Star Wars che è l’indiscusso capolavoro della trilogia sequel, terzo miglior film dell’intera saga, che se non è apprezzato da un determinato spettatore questo dice molto più su di lui o lei che sul film in se.

L’acclamato regista ha trascorso molto tempo sul set del già citato film di Star Wars giocando a Pokemon Go, e ha anche diretto uno spot pubblicitario per il popolare gioco per cellulare. Tuttavia, realizzare un film è un processo molto impegnativo, quindi ha tempo solo per pochi giochi.

Parlando con IGN, Rian Johnson ha rivelato di essere ansioso di giocare a God of War Ragnarok e lo ha già scaricato sulla sua PS5. Dato che sta attualmente facendo il tour stampa di Glass Onion: A Knives Out Mystery, probabilmente non ha avuto molto tempo per sedersi e immergersi in un grande gioco come quello. Il regista ha anche rivelato di aver appena concluso un re-play di Grand Theft Auto V ed è nell’atto finale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sulla sua Nintendo Switch.

Dato che il suo ultimo film uscirà nei cinema questa settimana e Netflix a dicembre, avrà probabilmente tutto il tempo per rilassarsi e crogiolarsi in questi fantastici giochi e probabilmente cercare anche altri titoli con cui potrebbe divertirsi.

Glass Onion director Rian Johnson is playing GTA V, Breath of the Wild, and soon God of War Ragnarok! #GlassOnion #KnivesOut pic.twitter.com/ynT82DW3E7 — IGN (@IGN) November 23, 2022

