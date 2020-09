Rian Johnson parla del sequel di Cena con Delitto – Knives Out

Cena con Delitto – Knives Out del regista Rian Johnson è stato un film da mistero con omicidio incredibilmente divertente. Ci sono stati molti colpi di scena e svolte divertenti che hanno tenuto il pubblico sulle spine, ed ha anche un cast davvero straordinario.

Non molto tempo dopo l’uscita del film, Johnson era pronto per iniziare a lavorare su un sequel. È già stato riferito che il sequel includerà il personaggio detective di Daniel Craig, Benoit Blanc, insieme a un caso nuovo di zecca da risolvere, e un cast completamente nuovo.

Quando in precedenza si parlava del sequel, Johnson ha detto: “tutte le scommesse sono finite. È un cast completamente nuovo”. In una recente intervista con la rivista Interview, Johnson ha discusso un po’ del film e di com’è stato per lui lavorarci:

“È stato un tale fottuto lavoro, perché mi sono seduto al tavolo con l’idea del primo per almeno 10 anni. E con questo, inizio con una pagina vuota. Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare un titolo, così posso smetterla di chiamarlo The Knives Out Sequel, perché è solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective con un cast completamente nuovo.”

Immagino che non avremo alcun tipo di dettagli reali da condividere sul film per un po’, ma è bello sapere che Johnson ci sta lavorando.

