Rian Johnson rivela che non gli importava davvero dell’identità di Snoke e che serviva come catalizzatore

Anche se la Skywalker Saga e la la Sequel Trilogy si sono concluse nel 2019 con L’Ascesa di Skywalker, il dibattito su Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson e le domande sulla sua direzione è continuato tra i fan di Star Wars.

L’autrice di bestseller di USA Today, Sariah Wilson, sta da qualche tempo fornendo ai fan alcune risposte grazie alla sua intervista con lo stesso Rian Johnson. Ad esempio, Wilson ha già condiviso che Johnson non sapeva che Ben Solo sarebbe morto ne L’Ascesa di Skywalker e crede nella storia d’amore definita dai fan “Reylo”. Ma l’autore ora ha più risposte da condividere, in particolare per quanto riguarda le intenzioni del regista per il leader supremo Snoke.

In una serie di tweet, Wilson ha condiviso le risposte di Rian Johnson alla sua domanda su chi “pensava fosse Snoke”. L’autrice ha detto di aver chiesto a Rain Johnson chi fosse in realtà Snoke, e specificando che gli aveva rivolto questa domanda perché lei aveva sperato fosse in realtà Darth Plagueis sotto mentite spoglie, specialmente visto che il tornare dalla morte è un cliché ormai consolidato nell’universo di Star Wars.

La speranza di Wilson che Snoke fosse Darth Plagueis era una teoria comune tra i fan nei primi anni della trilogia sequel. Ma l’approccio di Johnson secondo cui “l’identità di Snoke era fondamentalmente poco interessante per lui” mostra come sia il pubblico, che un regista, possano vedere un progetto in modo diverso. La cosa più interessante per lui era Kylo Ren, e il presupposto di Snoke era solo servire al dare forma alla sua relazione con Kylo.

He didn't want his answer to come across wrong, but to him the question of Snoke's identity was fundamentally uninteresting to him. What he was interested in was Kylo. The purpose that Snoke served in the story was entirely in his relationship to Kylo. He said Snoke — Sariah Wilson (@sariahwilson) March 24, 2021

Quindi, mentre alcuni fan erano fissati sull’identità di Snoke, l’unica identità che Johnson attribuiva a Snoke era quella di un catalizzatore. Non era, per Johnson, chissà che affascinante personaggio da esplorare, chi è, o cose del genere. Sarebbe servito solo e unicamente a portare i quattro protagonisti, Finn, Rey, Poe e Kylo al capitolo successivo.

L’intenzione di Johnson di non riproporre “esattamente la trilogia originale” nella sua gestione di Snoke e Kylo Ren è una possibile risposta alla critica che Il Risveglio della Forza di JJ Abrams ha ricevuto al momento della sua uscita nel 2015. Snoke era una pessima figura paterna per Kylo, fondamentalmente.

Snoke was a bad father figure to Kylo, basically. He said it got to a point where he realized that instead of "repeating exactly the original trilogy," which if they drew it into the last movie with Snoke still being the Emperor figure and Kylo being like Vader, it's just going — Sariah Wilson (@sariahwilson) March 24, 2021

Paragonando le svolte narrative di Episodio IX a ciò che succede nella trilogia originale, l’intento di Johnson era quindi di condurre la trilogia verso un modello imprevisto. Per lui la cosa molto più interessante era, cosa sarebbe successo se Kylo fosse asceso al potere. Ed è proprio li che Johnson l’ha messo a fine film, in una posizione di potere. Per lui questo era infinitamente più interessante di qualsiasi altra cosa riguardo a chi potesse essere Snoke.

Alla fine della banda, come dice bene anche la Wilson, questo sviluppo narrativo era il migliore dei modi per onorare un personaggio. Johnson ci aveva visto lungo, aveva ideato qualcosa di davvero bello, ma purtroppo la trilogia è caduta nella trappola del “dar retta ai fan”, rimpiendo tutto di fastidioso fan-service sensa una sostanza.

His focus for those scenes and Snoke was how they could best serve one of the main characters. — Sariah Wilson (@sariahwilson) March 24, 2021

Proprio come Gli ultimi Jedi, è probabile che le rivelazioni del regista trasmesse da Sariah Wilson vengano accolte in modi diversi. Per i critici e i tantissimi fan, Gli ultimi Jedi è un capolavoro, ma la mancanza di interesse di Johnson nei riguardo di Snoke potrebbe essere vista come una mancanza di interesse per la mitologia di Star Wars e nel perseguire la storia in modo banale, come tanti in realtà hanno sempre voluto.

Tuttavia, la decisione di Johnson di utilizzare Snoke per catalizzatore nell’evoluzione di Kylo Ren e non sminuire la storia complessiva di un personaggio principale, potrebbe riscattare la decisione del regista per alcuni e convalidarla per altri. Indipendentemente da come il pubblico ha visto il lavoro di Johnson ne Gli ultimi Jedi, è oggettivamente innegabile che questo sia il miglior capitolo della trilogia sequel.

Mi piace: Mi piace Caricamento...