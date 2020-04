Rian Johnson spiega perché non ha alcun interesse a girare un film horror nel prossimo futuro

Rian Johnson ha alcuni titoli sul suo curriculum che vanno da Brick – Dose Mortale a Looper, fino ad arrivare a capolavori come Star Wars: GLi Ultimi Jedi e Cena con Delitto – Knives Out.

Il regista ha anche ricevuto la sua prima nomination all’Oscar quest’anno per aver scritto Knives Out. I fan sono ansiosi di scoprire cosa ha in serbo il futuro per Johnson oltre al sequel di Knives Out e il nuovo, misterioso progetto Lucasfilm, tuttavia c’è un genere con cui probabilmente Johnson non si cimenterà mai.

Secondo un recente articolo di Collider, il regista non è interessato a girare un film horror nel prossimo futuro (o mai).

“Ad essere onesti, è un genere che, dato che la mia famiglia era molto religiosa quando stavo crescendo, non mi era permesso vedere o vivere. Non è un genere in cui ho una base emotiva”, ha spiegato Johnson. “Molti amici come Karyn Kusama sono registi incredibili che si dedicano a questo genere e realizzano film che mi stupiscono. Non è qualcosa che, per diversi motivi, mi ha attratto.”

Nonostante non sia troppo interessato a fare un film horror, Johnson ha nominato alcuni dei suoi preferiti del genere, tra cui Alien di Ridley Scott e Under the Skin di Jonathan Glazer.

