Rian Johnson trolla gli utenti di Twitter con un post a proposito di 1917 e Benedict Cumberbatch

Rian Johnson ha indotto molti utenti di Twitter a pensare che Benedict Cumberbatch abbia ricevuto uno stipendio davvero allettante per la sua piccola apparizione in 1917.

L’attore britannico appare verso la fine del film drammatico sulla prima guerra mondiale di Sam Mendes, ma Johnson ha detto ai suoi follower che, a causa della decisione del regista di girare il film in un piano sequenza, ha dovuto aspettare sei mesi – nel personaggio – per esibirsi nella sua scena.

Ha pubblicato i tweet dopo una conversazione che ha affermato di aver avuto con Mendes ai Producers Guild of America Awards (PGA) sabato (18 gennaio). Ha scherzato con i suoi seguaci dicendo che Cumberbatch ha dovuto aspettare davvero tanto tempo per eseguire la sua scena di due minuti, ed è stato pagato ben 23 milioni di dollari.

“La scorsa notte ai premi PGA, Mendes mi ha detto che in 1917 è stato REALMENTE girato un piano sequenza – se un attore ha avesse lasciato un segno sarebbero tornati indietro per ricominciare dall’inizio”, ha detto Johnson. “Hanno pagato Cumberbatch per presentarsi ogni giorno e aspettare in quella stanza alla fine. Era lì da sei mesi. Lo hanno pagato 23 milioni.”

Qui sotto il tweet:

Last night at the PGA awards Mendes told me 1917 was ACTUALLY shot in one continuous take, if an actor flubbed a line they’d go all the way back and start again from the beginning. They paid Cumberbatch to show up every day and wait in that room at the end. He was there 6 months

— Rian Johnson (@rianjohnson) January 19, 2020