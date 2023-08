Riccardo Scamarcio insultato da Moccia: tra i due è rottura totale! Le parole avvelenate del regista

Nel caldo cocente di questa estate, il mondo dello spettacolo è stato scosso da un’esplosiva rivelazione proveniente da un’icona della narrativa romantica contemporanea. Federico Moccia, autore di opere che hanno incantato i cuori di milioni di lettori e spettatori, ha aperto il fuoco in una sorprendente intervista. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno gettato nuova luce su una questione di lunga data riguardante un attore che ha fatto breccia nei cuori di molti: Riccardo Scamarcio.

Nel corso dell’animata conversazione con Il Messaggero, Moccia ha rivelato un lato sconosciuto della sua relazione con Scamarcio. L’attore, che ha iniziato la sua ascesa al successo proprio con il film “Tre metri sopra il cielo”, diretto da Luca Lucini nel lontano 2004, sembra avere delle colpe da espiare secondo le parole di Moccia.

L’autore non ha esitato a far sentire la sua voce. Scamarcio non ha mai riconosciuto il ruolo fondamentale che il suddetto film ha avuto nel lanciare la sua carriera fulminante. L’attore, per Moccia, avrebbe “dimenticato” di riconoscere il suo debito nei confronti di quel personaggio. Quel ruolo che lo ha proiettato nell’olimpo delle star internazionali, dove condivide palcoscenici e set con icone del calibro di Al Pacino e Johnny Depp. Una freccia diretta al cuore di Scamarcio, un monito a non dimenticare le radici da cui scaturisce il successo.

L’Inarrestabile ascesa di Riccardo Scamarcio: tra Hollywood e Venezia, una carriera che incanta

La carriera di Riccardo Scamarcio, il cui nome è ormai diventato sinonimo di talento e versatilità, si dispiega come una mozzafiato sequenza di scene di successo. Dalla Roma criminale agli amori manuali, il suo percorso è stato segnato da una costante crescita e trasformazione. Ma è dopo quel fondamentale “Tre metri sopra il cielo” che il suo nome ha cominciato a risplendere con una luce ancor più intensa.

Non si tratta solo di una sfolgorante carrellata di film italiani: Scamarcio ha dimostrato la sua portata internazionale, collaborando con luminari del calibro di Costa-Gavras, Abel Ferrara e Paul Haggis. E come dimenticare il suo ruolo da antagonista in “John Wick – Capitolo 2”, in cui ha sfidato niente meno che Keanu Reeves? Ma l’ascesa di Scamarcio non si ferma qui. Con uno sguardo rivolto verso il futuro, è pronto a calcare nuovamente i prestigiosi tappeti rossi, da Venezia a Hollywood.

“Assassinio a Venezia” è il prossimo capitolo in questa affascinante saga professionale, un film che lo vedrà condividere lo schermo con altri nomi di spicco. E la sua stella continua a brillare: il ritorno alla regia di Johnny Depp lo vedrà immergersi in un nuovo ruolo, dando vita a Amedeo Modigliani in un biopic dedicato al celebre artista italiano. Così, il viaggio di Scamarcio, che ha preso avvio da quel “Tre metri sopra il cielo”, continua a catturare l’immaginazione degli spettatori in un’esperienza cinematografica che abbraccia generi e continenti.