Richard Donner è morto: il regista di Superman e Arma Letale ci lascia all’età di 91 anni

È morto Richard Donner, il prolifico regista e produttore di Hollywood i cui crediti alla direzione includono alcuni dei film più iconici degli anni ’70 e ’80, tra cui Superman con Christopher Reeve, I Goonies e la saga poliziesca di Mel Gibson-Danny Glover, Arma letale. Aveva 91 anni.

Donner è morto lunedì, secondo sua moglie, la produttrice Lauren Schuler Donner, e il suo business manager. Nessuna causa di morte è stata rivelata.

Donner, nato nel Bronx, ha iniziato la sua carriera dirigendo per la televisione, come i suoi crediti cinematografici, una lunga lista di spettacoli tra cui Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From UNCLE, Gilligan’s Island, Perry Mason e The Wild Wild West. Dopo il suo primo lungometraggio, la commedia poliziesca Salt & Pepper del 1968 con Sammy Davis Jr. e Peter Lawford, Donner è passato al cinema a tempo pieno con lo spaventoso The Omen del 1976.

Ciò ha portato a Superman del 1978, il film di supereroi originale con Reeve nei panni dell’Uomo d’Acciaio insieme a Margot Kidder e Gene Hackman. Il blockbuster con un budget di circa 55 milioni di dollari ha incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino globale, ed è tutt’ora ritenuto uno dei migliori cinecomic di sempre.

