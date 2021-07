Richard E.Grant riflette sulla grande scena di Classic Loki e condivide la sua impressione sulla serie

Se pensavate che Richard E. Grant e Tom Hiddleston avessero una vaga somiglianza durante il quinto episodio di Loki, “Journey Into Mystery”, allora non siete stati i soli. In effetti, i due attori hanno parlato per anni della loro “fisionomia” condivisa, tanto che è stata creata una battuta ricorrente su di loro che li vedrebbe interpretare padre e figlio. E poi, all’inizio del 2020, la battuta è diventata qualcosa di reale, o quasi, quando Grant ha ricevuto l’offerta ufficiale per interpretare Classic Loki nella serie incentrata sul personaggio interpretato da Hiddleston nel MCU.

Dal momento che Grant ha perso la famosa “Lezione di Loki” da Hiddleston prima della produzione, a questa è seguito una sorta di “corso intensivo privato” più avanti nella produzione.

“[Tom Hiddleston] ha messo molta passione in tutto questo, dato che è una Lokipedia ambulante”, ha detto Grant a The Hollywood Reporter. “Quindi è stato molto, molto utile, ma ad essere onesti, ero così ansioso e nervoso per il mio primo giorno di lavoro con la Marvel che probabilmente ho assorbito solo circa il 5% di quello che mi stava dicendo. Ma per lo stesso motivo, stavo entrando nel suo universo e speravo di non deludere lui o i fan di questo personaggio.”

Quando a Grant è stato offerto il lavoro per la prima volta, ha immediatamente iniziato a immaginare il costume classico di Loki poiché pensava che avrebbe incluso una tuta muscolare nello stile di disegno di Jack Kirby. Ma una volta arrivato sul set ad Atlanta, ha scoperto che la sua stessa fisicità sarebbe stata invece utilizzata, con suo grande dispiacere.

“Quello che non vedevo l’ora di fare con Loki era finalmente avere una tuta muscolare, essendo nato senza”, dice Grant con una risata. “Ho pensato: ‘Oh fantastico! Assomiglierò ai disegni e ai costumi di Jack Kirby!’. Ma quando sono arrivato ad Atlanta, hanno detto: ‘No, non hai una tuta muscolare. Sei te stesso, un insetto stecco’. Quindi sono rimasto molto deluso. Pensavo di deludere il personaggio e gli spettatori non avendo muscoli. Vorrei aver fatto un anno di allenamento per l’aumento di peso, ma non credo che avrei potuto raggiungere quell’obiettivo. Quindi speravo di avere la versione gommata, ma mi è stato negato quel piacere.”

In una recente conversazione con THR, Grant ha discusso anche dell’estremo sacrificio di Classic Loki e di ciò che il personaggio stava pensando mentre rideva in faccia alla morte, ma soprattutto ha parlato delle battute sulla somiglianza citate ad inizio articolo.

“[Il desiderio di lavorare insieme] più che altro è divenuto realtà quando abbiamo riconosciuto di avere una fisionomia simile, e qualcuno ci ha scherzato: ‘Potreste interpretare padre e figlio!’. Quindi suppongo che sia sempre stato nelle nostre menti. E poi ho visto Tom al Toronto International Film Festival un paio di anni fa, e ha detto: ‘Dobbiamo davvero fare qualcosa insieme! Padre e figlio… o qualcosa del genere!’. Ma ho pensato che fosse altamente improbabile perché la sua carriera era arrivata così in alto nella stratosfera. E poi, all’inizio dello scorso anno, ho ricevuto un’offerta per interpretare Classic/Old Loki, e ho pensato: ‘Oh giusto, questo è ciò di cui abbiamo parlato e ora è successo’. Quindi è così che è andata. [In termini di sceneggiatura, la prima impressione dell’intero arco narrativo di Classic Loki] è stato estasiante, soprattutto riguardo il retroscena – in cui si descrive come il Dio degli emarginati piuttosto che il Dio dell’Inganno – è stato molto avvincente. Quindi capisci dove e perché è stato fuori dal giro per così tanto tempo. Era così disperato di avere un qualche tipo di contatto che era disposto a rivelarsi alla TVA, e più tardi, offrendo se stesso ad Asgard e Alioth, si è reso disposto a fare l’ultimo sacrificio per dare la possibilità a qualcun altro di trovare l’amore. Ecco perché il finale è stato così catastrofico e pieno di caos, mentre lui ride di fronte alla morte, ho pensato che fosse un grande inizio e fine per un solo episodio. È quanto potresti mai sperare da un ruolo da ospite. Quindi è stato davvero emozionante da fare e molto soddisfacente.”

