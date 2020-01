Richard Stanley conferma che lavorerà sull’adattamento de L’Orrore di Dunwich

Il folle e strano adattamento di Richard Stanley di Color Out of Space di HP Lovecraft con Nicolas Cage arriverà nelle sale questo fine settimana negli Stati Uniti e darà inizio ad un nuovo franchise ispirato ai racconti di Lovecraft. Sapevamo già che la SpectreVision stava cercando di sviluppare una trilogia di film basati sulle storie oscure e contorte di Lovecraft. Bene, il prossimo è stato annunciato e Stanley che a quanto pare tornerà a dirigerlo.

Stanley ha rivelato che SpectreVision ha già dato il via libera a altri due film e il prossimo sarà un adattamento de L’Orrore di Dunwich.

“Sono lieto di poter dire che SpectreVision ha sostanzialmente dato il via libera ad altri due adattamenti di Lovecraft, e attualmente sto preparando il mio nuovo adattamento di L’Orrore di Dunwich. Sarà ambientato nello stesso ambiente di Color Out of Space, in una contea di Arkham colpita da un disastro. Speriamo di riuscire a cominciare a girarlo prima di questo inverno.”

Sembra che Stanley stia costruendo il suo piccolo universo Lovecraftiano per la SpectreVision e la cosa non può far che piacere. È bello vedere qualcuno appassionato di Lovecraft tuffarsi nel suo lavoro e regalarci questi film. Stanley ha continuato a poi stuzzicare su ciò che il film comporterà.

“Con L’Orrore di Dunwich, andremo nel campus della Miskatonic University per la prima volta da Re-Animator. Ci occuperemo anche del Necronomicon, il libro nero al centro del mito. Quindi non vedo l’ora di mettere le mani su questo progetto.”

Se non avete familiarità con L’Orrore di Dunwich, racconta la storia di Wilbur Whateley, il figlio di una madre albina deforme e un padre ignoto (secondo il vecchio pazzo Whateley è Yog-Sothoth), con degli strani eventi che circondano la sua nascita e uno sviluppo senza precoce senza precedenti. Wilbur matura ad un ritmo anormale, raggiungendo la maturità fisica entro un decennio. Nel frattempo, il nonno stregone lo indottrina con alcuni rituali oscuri e nello studio della stregoneria.

