Rick and Morty 4: un’immagine in anteprima anticipa una parodia di Alien

Rick and Morty sta per tornare su Adult Swim negli Stati Uniti per la seconda metà della Stagione 4. E prima della premiere di mezza stagione del 3 maggio, grazie a IGN possiamo mostrarvi una nuova immagine da un episodio.

Dai un’occhiata alla nuova immagine qui sotto, che lascia intendere la serie stia preparando una parodia del franchise di Alien.

I creatori Justin Roiland e Dan Harmon sono notoriamente molto silenziosi riguardo i nuovi episodi di Rick e Morty, al punto in cui Adult Swim non sa, o non vuol dire, a quale episodio l’immagine fa riferimento. Tuttavia, data l’ispirazione tutte ad Alien è presumibile che questa immagine sia un teaser dell’episodio 7 intitolato “Promortyus”.

Come al solito, la descrizione ufficiale dell’episodio di Adult Swim è incredibilmente breve e ambigua. Si legge semplicemente: “Levati dalla mia faccia”.

Probabilmente possiamo aspettarci che Rick faccia sapere a tutti esattamente cosa pensa degli scienziati idioti che raccolgono uova aliene senza un’adeguata protezione e pensare che il modo migliore per scappare da un’astronave a forma di ferro di cavallo sia in linea retta. Ma se abbiamo imparato qualcosa dalle passate stagioni, è che queste parodie della cultura pop non durano mai molto prima che la serie faccia una brusca svolta.

“Promortyus” potrebbe iniziare come un’avventura tradizionale alla Rick and Morty, con Rick e suo nipote che viaggiano in un mondo lontano per raccogliere qualche oggetto raro, ma sicuramente c’è una grande svolta in serbo.

