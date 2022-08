Rick and Morty 6: ecco il trailer della nuova stagione della serie di Adult Swim

Di recente la data di uscita della sesta stagione di Rick and Morty è finalmente rivelata, fissata per settembre su Adult Swim.

La serie animata per adulti di successo di Dan Harmon e Justin Roiland ha sviluppato un enorme seguito di fan nei quasi 10 anni dal suo debutto. Il pubblico ha imparato ad amare le folli avventure tra Morty Smith e suo nonno Rick Sanchez, che esplorano il vasto multiverso. Di conseguenza, Rick and Morty è diventata una serie di punta per Adult Swim, con la rete che ha accordato un rinnovo di 70 episodi nel 2018 per garantire che l’arrivo di molte più stagioni, senza enormi interruzioni.

La quinta stagione di Rick and Morty ha debuttato nell’estate del 2021 e ha concluso la sua serie di dieci episodi a settembre. Il finale della quinta stagione di Rick and Morty ha dato ai fan molte cose a cui pensare; è stato durante il finale che gli spettatori hanno finalmente avuto risposte sul passato di Rick Sanchez, hanno visto il ritorno di Evil Morty e hanno avuto anticipazioni su una grande storia multiversale che ci aspetta.

Adult Swim ha confermato ufficialmente la data di uscita della sesta stagione di Rick and Morty, con la prima fissata per il 4 settembre 2022. Gli episodi continueranno ad essere trasmessi la domenica sera alle 23:00. Nessun dettaglio della storia è stato rivelato. Nell’annunciare la data della prima, Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim e Cartoon Network, ha pubblicizzato che si tratta di una “stagione che presto sarà iconica” e prevede di coinvolgere i fan in modo unico. Per ora non ci sono annunci per quanto riguarda l’Italia.

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova stagione:

