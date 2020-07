Rick and Morty: finalmente la seconda metà della quarta stagione ha una data d’uscita italiana

L’abbiamo attesa per mesi, ma finalmente la seconda metà della quarta stagione di Rick and Morty ha una data d’uscita italiana.

Rick and Morty è una delle serie più geniali, folli e meglio scritte che ci siano attualmente in circolazione, e forse ancora non abbiamo compreso quanto la creatura di Justin Roiland e Dan Harmon sia importante per il panorama della serialità e dell’animazione.

La prima metà dellaa quarta stagione non aveva affatto deluso le aspettative e si era rivelata un altro concentrato di fantascienza sotto acidi che tanto ci piace, e niente ci fa dubitare che la seconda metà possa esser da meno. Una seconda parte che abbiamo atteso anche troppo a lungo, visto che i primi cinque episodi di dieci erano arrivati in Italia, sempre su Netflix, verso la fine del 2019.

Ora, finalmente, la seconda metà della quarta stagione ha una data d’uscita italiana ufficiale. A rivelarla è stato Netflix stesso, annunciando che le nuove avventure di Rick Sanchez e suo nipote Morty torneranno sulla piattaforma il 24 luglio.

Qui i titoli degli episodi in arrivo:

Never Ricking Morty

Promortyus

The Vat of Acid Episode

Childrick of Mort

Star Mort Rickturn of the Jerri

Qui di seguito trovate invece il trailer della seconda metà della quarta stagione.

Rick – burp – e – buuurp – Morty tornano il 24 luglio con la – burp – seconda parte della stagione 4. pic.twitter.com/pCNEgY3ztb — Netflix Italia (@NetflixIT) July 18, 2020

Rick and Morty è una serie animata statunitense firmata Adult Swin, crata da Justin Roiland e Dan Harmon che figurano anche come produttori. La colonna sonora è composta da Ryan Elder.

Nel cast vocale originale Justin Roiland (Rick Sanchez / Morty Smith), Spencer Grammer (Summer Smith), Sarah Chalke (Beth Sanchez) e Chris Parnell (Jerry Smith).

