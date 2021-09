Rick e Morty 5: un nuovo promo mostra Christopher Lloyd e Jaeden Lieberher nei panni dei protagonisti

Rick e Morty ha rivelato un nuovissimo teaser che appare come un promo per la serie, ma è al contempo un’anticipazione (forse?) di una versione live-action del duo, con Christopher Lloyd.

L’amato attore interpreta lo scienziato pazzo che ha ispirato con il suo personaggio di Doc Brown in Ritorno al futuro, nel video condiviso dall’account twitter di Adult Swim con la didascalia “C-132”. Jaeden Lieberher interpreta il nipote dell’avventuriero che salta tra le dimensioni.

Non si sa molto sul finale di questa stagione di Rick and Morty, la rete e il team creativo hanno tenuto molto nascosto. Potrebbe essere un’anticipazione di ciò che verrà dopo? Chi lo sa? Tutto è veramente possibile. Sarebbe fantastico vedere un’avventura live-action di Rick e Morty, anche se fosse solo per una puntata, e vedere la fonte d’ispirazione per Rick, il leggendario Christopher Lloyd, nei panni di una versione live-action dello scienziato pazzo farebbe impazzire la fanbase senza dubbio.

Qui sotto potete vedere il promo:

