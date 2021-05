Rick e Morty 5: un terzo trailer della anticipa alcuni temi della 5° stagione

Rick and Morty ha sorpreso tutti i fan con un nuovo trailer per la quinta stagione!

I fan di Rick e Morty si sono abituati alle lunghe attese tra le nuove stagioni della serie, ed anche questa volta erano preparati, ma Adult Swim ha deciso di far stemperare un po’ lattesa con un nuovo trailer.

Assieme a questi trailer è arrivata anche la conferma che non solo la stagione 5 era già in arrivo, ma che farà il suo grande ritorno in Adult Swim il mese prossimo – assieme alla notizia dell’arrivo di uno spin-off in serie limitata.

Per celebrare il suo ritorno su Adult Swim il 20 giugno, Adult Swim ha rilasciato il terzo trailer completo per la quinta stagione della serie.

La nuova stagione di Rick e Morty è in lavorazione da un po’ di tempo e tutto questo sforzo è stato ripagato. Dopotutto, lo spettacolo ha debuttato con un nuovo trailer questa mattina che conferma che la quinta stagione farà il suo debutto a fine giugno. Non sappiamo se in Italia arriverà lo stesso giorno, ma lo presupponiamo.

Potete vederlo qui sotto:

