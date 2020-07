Rick & Morty: ecco una clip che mostra la bozza di una scena dalla quinta stagione

Adult Swim ha pubblicato online una clip esclusiva della quinta stagione di Rick e Morty, in formato pre-animazione in digitale.

La mossa è arrivata dopo che il co-creatore Dan Harmon e i membri del cast Sarah Chalke, Spencer Grammer e Chris Parnell hanno trasmesso partecipato al panel in streaming non-Comic-Con su Twitch. La scena rozzamente animata offre il primo sguardo alla prossima stagione della fantastica serie animata per adulti.

La rete via cavo ha organizzato la sua convenzione virtuale su Twitch, con Rick e Morty che si scontrano con la serie animata di FXX, Archer, che ha avuto il suo panel al Comic-Con Aa Home su YouTube dove ha rilasciato il tanto atteso trailer della stagione 11.

La quarta stagione di Rick e Morty si è conclusa a maggio e il team sta lavorando a distanza sui nuovi episodi in mezzo alla pandemia. Gli autori hanno lavorato su nuovi episodi tramite Zoom, stando a quanto detto da Harmon. Harmon ha notato che il team ha già terminato gli episodi della stagione 5 e ora sta scrivendo la stagione 6, e ha anche rivelato l’unica serie animata con cui prenderebbe in considerazione di fare un episodio crossover, ovvero BoJack Horseman di Netflix.

Adult Swim ha ordinato 70 episodi di Rick and Morty nel 2018. La stagione 4 consisteva in 10 episodi, lasciando almeno altri 60 per i tempi a venire. Non c’è ancora parola su una data di premiere della stagione 5.

