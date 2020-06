Rick Riordan parla del suo odio per gli adattamenti cinematografici di Percy Jackson

Quando è stato annunciato il mese scorso che Disney + ha lanciato lo sviluppo di una serie su Percy Jackson, una delle persone che ha mostrato più gioia per la notizia è stata Rick Riordan, l’autore della saga di romanzi su cui si baserà la serie.

La gioia di Riordan non è dovuta esclusivamente ai succulenti dividendi che riceverà per questo nuovo adattamento del suo lavoro, ma anche al fatto che ha sempre messo in chiaro come gli adattamenti cinematografici dei suoi libri non gli siano mai piaciuti. In effetti, li odia con tutta la sua anima, tanto che non li ha nemmeno visti.

Lo scrittore, autore della saga di Percy Jackson e altri fenomeni letterari come The Heroes of Olympus, ha approfittato di una nuova occasione per chiarire il suo rifiuto circa quesgli adattamenti con nel cast Logan Lerman.

Come sapete, i film sono diventati parte del catalogo Disney +, e dopo aver letto un tweet di un fan che si lamentava della censura della scena del Casinò Lotus, dove i protagonisti rimangono intrappolati per un po’ per via dell’assuefazione ai fiori, Rick Riordan ha affermato che probabilmente era un errore, ma in seguito ha dichiarato che “avrebbero dovuto censurare l’intero film“, suggerendo che venisse sostituito da “due ore di schermo nero“.

I don't know, but clearly it's a mistake. They should censor the entire thing. Just two hours of blank screen. https://t.co/nPq9TPg9Sd — Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020

La forza di quel commento ha reso i suoi seguaci, tra i quali quelli che odiano la visione cinematografica di Percy Jackson, fomentati e qualcuno ha incoraggiato la sua posizione dicendo: “Mi rincuora vedere che Zio Rick odia i film di Percy Jackson più di quanto li odiamo noi”.

“Per te, sono un paio d’ore di intrattenimento”, ha replicato Riordan. “Per me hanno preso il lavoro della mia vita e l’hanno passato in un tritacarne, anche se ho chiesto loro di non farlo. Ma hey, va bene. Tanto lo rifaremo presto…”

Well, to you guys, it's a couple hours entertainment. To me, it's my life's work going through a meat grinder when I pleaded with them not to do it. So yeah. But it's fine. All fine. We're gonna fix it soon . . . 😀 https://t.co/YFuk55kGJU — Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020

Ma come abbiamo detto prima, l’autore non si è nemmeno preso la briga di vedere il film. Potrebbe esserci del male in questo, ma in realtà la questione è più complessa.

“Non ho ancora visto i film, né ho intenzione di farlo”, afferma Riordan. “Li giudico in base agli script che ho letto, perché ciò che conta di più per me è la storia. In realtà non ho nulla contro il cast di attori e attrici di talento. Non è colpa loro. Mi dispiace che siano stati trascinato in quel casino.”

Finally, I still have not seen the movies, and don't plan on ever doing so. I judge them from having read the scripts, because I care most about the story. I certainly have nothing against the very talented actors. Not their fault. I'm just sorry they got dragged into that mess. — Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief) è un film del 2010 diretto da Chris Columbus. Il seguito del film si intitola Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ed è uscito in Italia il 12 settembre 2013.

Il film è un adattamento de Il ladro di fulmini, il primo romanzo della serie letteraria Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo scritta da Rick Riordan. Protagonista della pellicola è il giovane attore Logan Lerman (Percy Jackson) accompagnato dai due suoi amici: Alexandra Daddario (Annabeth Chase), e Brandon T. Jackson (Grover Underwood)

