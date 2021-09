Ridley Scott è pronto a realizzare Il Gladiatore 2 dopo il film su Napoleone

Non c’è modo di fermare Ridley Scott. Anche a 83 anni, è una prolifica forza cinematografica: solo nel 2021 ha aggiunto The Last Duel e House Of Gucci ad un curriculum che già vanta una carriera lunga cinque decenni, con classici come Alien, Blade Runner e Il Gladiatore.

E al di là delle sue due nuove uscite che devono ancora arrivare quest’anno, Ridley Scott ha ancora gli occhi puntati su ciò che verrà: il suo film su Napoleone, seguito da un tanto atteso sequel de Il Gladiatore.

Dopo il suo film epico ambientato nel 14° secolo, The Last Duel, e il glamour di House Of Gucci – in arrivo rispettivamente a ottobre e novembre – l’attenzione di Scott si sposta su Kitbag, che racconta l’ascesa al potere di Napoleone Bonaparte. Quel film lo vedrà lavorare di nuovo con Jodie Comer, con Joaquin Phoenix nel ruolo principale.

Parlando con Empire nel nuovo numero, Scott ha elaborato la sua interpretazione della storia di Napoleone.

“La cosa che fa davvero battere Napoleone è, perché aveva così tanto bisogno di Josephine?” dice. “Avevano bisogno l’uno dell’altro. E pensiamo di aver individuato con esattezza il perché.”

Anche se Kitbag non sarà un’impresa da poco, Scott ha già in mente anche Maximus – finalmente, i piani a lunga gestazione per un sequel del suo capolavoro del 2000 sembrano prendere piede.

“Sto già scrivendo [il prossimo] Gladiatore adesso”, dice. “Quindi quando avrò finito Napoleone, il Gladiatore sarà pronto per partire.”

