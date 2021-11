Ridley Scott ha rivelato che è in lavorazione una serie TV live-action di Blade Runner

Ridley Scott ha rivelato che è in lavorazione una serie TV live-action di Blade Runner. Sebbene i dettagli siano scarsi al momento, il regista veterano ha confermato che è stato scritto un pilota.

In un’intervista con BBC Radio’s Today, Scott ha affermato che la serie sarebbe probabilmente di 10 ore, suggerendo la realizzazione di 10 episodi della durata di un’ora.

La serie TV live-action sarà l’ultima aggiunta al franchise in crescita iniziato con Blade Runner del 1982 con Harrison Ford. Sebbene il primo capitolo del franchise abbia sottoperformato e persino polarizzato i critici, si è evoluto diventando un classico di culto, e nel tempo è diventato uno dei più bei film di fantascienza di tutti i tempi. Altre aggiunte al franchise includono un sequel, Blade Runner 2049, che è stato rilasciato nel 2017, un “sidequel”, Soldier, che è stato rilasciato nel 1998, e la serie anime di Adult Swim, Blade Runner: Black Lotus, che ha debuttato il 14 novembre.

A causa del fatto che lo spettacolo è ancora nelle prime fasi del processo di produzione, il cast non è stato annunciato per lo spettacolo. Il regista non ha nemmeno rivelato in quale punto della linea temporale del franchise dovrebbe svolgersi lo spettacolo.

Tuttavia, Ridley ha fornito ulteriori dettagli sullo spin-off di Alien che è anche in lavorazione, affermando che è in fase di scrittura un pilota e, come Blade Runner, durerà dalle 8 alle 10 ore. I fan possono aspettarsi che lo show televisivo su Alien sia diverso dai suoi predecessori.

