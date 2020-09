Ridley Scott riflette sul franchise di Alien e sulla possibile continuazione

Ridley Scott e la fantascienza vanno a braccetto assieme come burro d’arachidi e marmellata.

Il leggendario regista britannico è tornato nel genere con Raised by Wolves di HBO Max, dirigendo i primi due episodi, ma a quanto pare sta per fare una nuova incursione in un franchise che come fosse suo figlio.

Non molto tempo fa i dettagli circa un ipotetico Alien 5 sono stati anticipati dallo scrittore Walter Hill. Nonostante la fine di Alien 5 sia stata dichiarata ufficialmente numerose volte da quando il progetto di Blomkamp è andato in pezzi, alcuni fan hanno sperato che un quinto film sarebbe ancora arrivato. Di recente, è stata versata un po’ di benzina su quel fuoco, con Sigourney Weaver che ha dichiarato che il produttore e scrittore di Alien, Walter Hill, le aveva inviato un trattamento di 50 pagine per Alien 5.

Sebbene Weaver inizialmente si fosse chiesta se un nuovo sequel potesse o dovesse aver luogo, Hill ha rilasciato una dichiarazione attraverso Brandywine Productions – la società di produzione che condivide con il collega scrittore David Giler – piuttosto incoraggiante che recitava:

“Sigourney, come ha fatto fin dall’inizio, è troppo modesta per la sua comprovata capacità di realizzare l’idea – che è quella di raccontare una storia che spaventa, dove il personaggio prende a calci in culo un nuovo Xenomorfo e conduce un meditazione sull’universo del franchise di Alien e sul destino del personaggio del tenente Ellen Ripley“.

Oggi Ridley Scott non ha esattamente confermato che lo sviluppo di un nuovo film è attivo, ma ha lasciato intendere che continua a pensarci.

“È in corso. Abbiamo seguito una strada per provare a reinventare con Prometheus e Covenant”, ha detto con entusiasmo. «È in dubbio se mai torneremo o meno direttamente a questo perché Prometheus ha svegliato il franchise molto bene. Ma sai, stai facendo domande fondamentali come: ‘l’Alien, il facehugger, il chestburster, hanno tutti esaurito la loro forza? Devi ripensare a tutta la dannata faccenda e usare semplicemente la parola franchise?’. Questa è sempre la domanda fondamentale.”

