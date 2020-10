Rifkin’s Festival: il nuovo film di Woody Allen uscirà in Italia il 5 novembre

Dopo il delizioso a puramente alleniano Un giorno di pioggia a New York, il celebre regista, sceneggiatore e attore tornerà nelle sale con Rifkin’s Festival, un film incentrato sull’industria cinematografica e la magia del cinema stesso.

Un giorno di pioggia a New York ebbe non pochi problemi distributivi a causa dei vari scandali e dicerie che circolano intorno alla figura di Woody Allen, tuttavia alla fine abbiamo avuto modo di goderci la sua ultima opera e avremo anche modo di poterci godere in sala questo prossimo Rifkin’s Festival.

Arriva da poco la conferma che il prossimo film di Woody Allen arriverà nelle nostre sale il prossimo 5 novemebre, con protagonisti Wallace Shawn, Gina Gershon, Luois Garrel, Elena Anaya, Sergi López e Christoph Waltz.

Qui trovate la sinossi del film:

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare.

Rifkin’s Festival uscirà nelle sale italiane il 5 novemebre 2020, scritto e diretto da Woody Allen, e con Jaume Roures, Erika e Letty Aronson come produttori.

La fotografia è a cura di Vittorio Storaro.

Nel cast Wallace Shawn (Mort Rifkin), Gina Gershon (Sue), Elena Anaya (Jo Rojas), Sergi López (Paco), Louis Garrel (Philippe) e Christoph Waltz (la Morte).

Mi piace: Mi piace Caricamento...