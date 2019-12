Riley Howell viene eletto maestro Jedi dalla Lucasfilm per omaggiare il suo gesto eroico

Oggi vogliamo raccontarvi di un eroe contemporaneo a cui la Lucasfilm ha deciso di rendere omaggio.

Riley Howell, studente universitario, è stato salutato dalla polizia come un eroe che ha eroicamente fermato un ragazzo di 22 anni armato, ed ha impedito che facesse più feriti e morti. Il ragazzo ha infatti affrontato il compagno di scuola armato, che ha aperto il fuoco in un’aula, e data la sua passione enciclopedica di Star Wars, la Lucasfilm ha voluto rendergli omaggio rendendolo un Jedi nel canone di Star Wars.

Stando alle informazioni arrivate da The Guardian, Riley Howell era uno studente di 21 anni dell’Università della Carolina del Nord a Charlotte, è secondo la famiglia è sempre stato un grandissimo fan di Star Wars. La famiglia dell’eroico ragazzo è stata informata dalla Lucasfilm a maggio che aveva in programma di onorarlo in un prossimo libro, Star Wars: The Rise di Skywalker – The Visual Dictonary.

Il libro è stato pubblicato dall’editore DK in concomitanza con l’uscita del nuovo film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, e adesso riporta effettivamente il nome (storpiato per essere parte della galassia lontana, lontana) del ragazzo come un coraggioso maestro Jedi, e come si può leggere, presumibilmente il redattore dei libri presenti nella biblioteca di Ahch-To.

A maggio, il team delle relazioni esterne e i fan della Lucasfilm hanno scritto una lettera alla famiglia di Howell esprimendo condoglianze.

“Il coraggio e l’altruismo di Riley mettono in luce il Jedi in tutti noi”, ha scritto il membro del team della relazioni con i fan, Lucas Seastrom. “Speriamo che possiate rallegrarvi della sua memoria. Ci uniamo a voi per onorare la sua vita e il suo esempio. Come piccolo tributo, il nostro Story Group ha incorporato una rivisitazione del nome di Riley come personaggio nella galassia di Star Wars.”

La voce nel libro attribuisce al maestro e storico Jedi “Ri-Lee Howell” la raccolta di “molti dei primi resoconti di esplorazione e codificazioni de la Forza”. La madre di Riley Howell, Natalie Henry-Howell, disse al Charlotte Observer che suo figlio avrebbe adorato l’idea.

“Mi piace il modo in cui hanno effettivamente lasciato il suo cognome”, ha detto Henry-Howell. “Penso che lo apprezzerebbe davvero. Perché, sai, avrebbero potuto semplicemente scrivere Ri-Lee, il Jedi Ri-Lee, e avremmo compreso tutto il tempo, ma hanno deciso di mettere per intero il suo cognome per onoralo davvero… e questo mi ha fatto piangere quando ne ho sentito parlare.”

Howell, 21 anni, e un compagno di classe sono morti il ​​30 aprile quando una persona armata ha aperto il fuoco in un’aula nell’edificio Kennedy nel campus dell’UNCC. Altri quattro studenti sono rimasti feriti, ma la polizia afferma che le azioni di Howell hanno impedito ulteriori lesioni o perdite di vite umane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...