Riot rassicura i fan circa lo sviluppo della seconda stagione di Arcane dopo i tagli di Netflix nell’animazione

Arcane è stato il programma televisivo di successo basato sui personaggi di League of Legends che ha preso il controllo di Netflix nel 2021. Tra i tagli al lato dell’animazione del servizio di streaming, tuttavia, sono state sollevate domande sulla stagione 2. Riot ha confermato, tuttavia, che la stagione 2 di Arcane è ancora in arrivo.

I risultati del primo trimestre di Netflix nel 2022 hanno sbalordito le parti interessate e il pubblico. Il gigante dello streaming, che originariamente prevedeva un aumento di 2,5 milioni di abbonati nei primi tre mesi del 2022, ha finito per perdere 200.000, secondo alcuni analisti a causa della sospensione del servizio in Russia.

Le notizie del 20 aprile hanno dato forma al giorno peggiore nella storia di Netflix sul mercato azionario poiché il valore delle sue azioni è crollato da quasi $ 350 USD a $ 226,19 USD⁠, il minimo da gennaio 2018. I rapporti affermano che Netflix ha perso $ 54 miliardi nella sua capitalizzazione di mercato.

All’indomani della notizia, sono state prese grandi decisioni. Il servizio di animazione della piattaforma è stato immediatamente tagliato, con una serie di ruoli chiave tagliati e titoli in arrivo cancellati. Ciò includeva la dipartita del direttore della leadership creativa e dello sviluppo dell’animazione originale, Phil Rynda, insieme al suo staff, secondo un rapporto di The Wrap. Anche progetti pubblicizzati come Bone e un adattamento di The Twist di Roald Dahl sono stati eliminati.

Per i fan di League of Legends, questo ha messo Arcane in una posizione precaria. Il famoso programma televisivo di League of Legends, incentrato sulle sorelle Jinx (Powder) e Vi, ha preso d’assalto la piattaforma nel 2021 e ha dominato le classifiche.

Quest’anno ha anche vinto i premi dell’animazione a Hollywood, portando a casa nove Annie Award⁠, un bottino quasi da record nei suoi 50 anni di storia. È anche pronto per una nomination agli Emmy più avanti nel 2022.

La notizia dei tagli nel settore animazione di Netflix ha preoccupato i fan, che hanno cominciato a pensare Arcane non sarebbe tornato per una stagione 2, ma Riot ha rassicurato le legioni di fan dicendo che la seconda stagione è attualmente in produzione, confermandola come al sicuro dai tagli a causa della natura del loro accordo con la piattaforma di streaming.

Lo sviluppatore ha il pieno controllo sulla produzione, mentre Netflix gestisce solo la distribuzione. Possiamo tirare un sospiro di sollievo.

