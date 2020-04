Ritorno al Futuro: Bob Gale risolve il presunto buco di trama presente nel film di Robert Zemeckis

Lo scrittore di Ritorno al Futuro, Bob Gale, ha risolto il dibattito sul potenziale buco di trama del film.

Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Christopher Lloyd e Michael J. Fox come duo di viaggiatori del tempo noti come Doc Brown e Marty McFly, il film del 1985 ha dato il via alla trilogia di Ritorno al futuro con i sequel usciti nel 1989 e nel 1990. Considerato un classico, è anche visto da alcuni come un film perfetto, secondo alcuni conterrebbe uno specifico buco di trama.

Nell’originale Ritorno al futuro, Doc aiuta Marty a tornare nel 1985 dopo un viaggio accidentale nel 1955. Mentre in passato incontra i suoi giovani genitori, George (Crispin Glover) e Lorraine (Lea Thompson), viene costretto ad assumere un nome diverso, Calvin Klein – in italiano Levi’s Strauss. Dopo aver salvato il suo futuro padre da un incidente d’auto, si ritrova in una posizione difficile quando Lorraine si infatua di lui, alterando potenzialmente la vita della sua famiglia e compromettendo la sua nascita.

Fortunatamente, è in grado di assicurarsi che nulla nella storia cambi e alla fine torna nel suo tempo prima che sia troppo tardi. Il potenziale buco di trama che alcuni hanno sottolineato riguarda George, Lorraine e il fatto che i due non abbiano minimamente notato che il loro figlio assomiglia spaventosamente all’amico Calvin dalla loro adolescenza.

Ora, il co-sceneggiatore di Ritorno al Futuro, ha fornito una solida spiegazione che potrebbe finalmente risolvere questo dibattito una volta per tutte. Secondo lui, dal momento che George e Lorraine non hanno trascorso molto tempo con Calvin, è possibile che non ricordino nemmeno il ragazzo, o magari semplicemente lo hanno accorpato alle tante esperienze avute lungo la vita, o che hanno condiviso prima di sposarsi.

“Tieni presente che George e Lorraine hanno conosciuto Marty / Calvin solo per sei giorni quando avevano 17 anni e non l’hanno nemmeno visto tutti quei sei giorni. Quindi, molti anni dopo, potrebbero ancora ricordare quel ragazzo interessante che ha avuto un ruolo nel loro primo appuntamento, ma chiederei a chiunque di ripensare ai propri giorni del liceo e chiedersi quanto bene si ricordino di un ragazzo che è stato a scuola anche solo per un semestre. O qualcuno con cui sei uscito solo una volta. Se non avessi nessun riferimento fotografico, dopo 25 anni, probabilmente avresti solo un ricordo nebuloso. Quindi Lorraine e George potrebbero pensare che una volta abbiano incontrato qualcuno di nome Calvin Klein, e anche se pensassero che il loro figlio di 16 o 17 anni gli somigliasse, non sarebbe stato un grosso problema. Scommetto che la maggior parte di noi potrebbe sfogliare gli annuari delle superiori e trovare foto dei nostri compagni di classe da adolescenti che somigliano un po’ ai nostri figli.”

La spiegazione di Gale ha senso, dopotutto è passato un po’ di tempo da quando George e Lorraine hanno incontrato Calvin e da allora hanno attraversato così tanto che quel ragazzo è solo un fugace bip sul loro radar della memoria.

È anche possibile che non ricordino particolarmente quell’esperienza poiché tutto è stato piuttosto frenetico, Lorraine magari vuol dimenticare il quasi tentato stupro da parte di Biff, George non vuol far sapere che la forza dentro se stesso l’ha trovata grazie a qualcun’altro. La cosa importante è che la spiegazione regge, è sensata e ovviamente è valida visto che viene dallo scrittore del film, perciò si può considerare il presunto buco di trama sfatato.

Detto questo però vi lasciamo qui sotto lo spezzone dei Griffin dove viene creata una parodia proprio con inerente a questo argomento:

