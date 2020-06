Ritorno al Futuro: Michael J. Fox racconta la genesi della sequenza in cui suona Johnny B. Goode

Ritorno al futuro è un film classico che i fan si stanno ancora godendo, decenni dopo. L’intero film è pieno di battute citabili, grande musica e scene emozionanti che hanno resistito alla grande prova del tempo.

Una scena che è davvero divertente è quella in cui Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, sostituisce il chitarrista della band per il ballo e suona la canzone “Johnny B. Goode”. La parte migliore della scena ovviamente la si vede quando il membro della band messo da parte, di nome Marvin Berry, chiama suo cugino Chuck per fargli ascoltare la canzone ed ispirarlo circa il “nuovo sound che stava cercando”.

Apparentemente, Fox voleva che la scena sembrasse autentica, quindi si iscrisse a delle lezioni di chitarra e disse al regista Robert Zemeckis che poteva contare su di lui, il che ha davvero messo pressione sul fatto di eseguirla perfettamente.

“Quando ho realizzato la scena di Johnny B. Goode, ho avuto un grande insegnante di chitarra che mi ha insegnato a suonare. Ho detto a Bob [Zemeckis]: ‘Quando farò questa scena, suonerà davvero la chitarra, così potrò sincronizzarmi con le dita. Sentiti libero di tagliare sulle mie mani ogni volta che vuoi. Detto questo, mi ha fatto pressione per farlo fottutamente bene. Quindi ho lavorato con questo ragazzo di nome Paul Hanson, che era il mio insegnante di chitarra.”

Rendere al meglio la scena però non significava solo suonare la canzone, ma anche muoversi come un dio del rock mentre lo faceva.

”Per circa quattro settimane abbiamo lavorato a questo pezzo e allo stesso tempo ho lavorato con questo coreografo che ha lavorato con Madonna. Ho detto: ‘Ballo da schifo. Non so ballare. Ma quello che mi piacerebbe fare è incorporare tutte le caratteristiche, i manierismi e le stranezze dei miei chitarristi preferiti, quindi il mulino a vento di Pete Townshend e il suonare la chitarra dietro la schieda di Jimi Hendrix, come anche la camminata alla Chuck Berry’. E abbiamo lavorato quindi su tutto ciò, e Bob [Zemeckis] ha apprezzato. E’ stato uno di quei momenti in cui non pensi, sono stanco o sento la pressione di doverlo fare, ma semplicemente lo fai e ti diverti.”

Non ce che dire, la dedizione ha decisamente reso la scena non solo eccellente, ma memorabile, quindi è giusto darle un’altra occhiata grazie al video qui sotto:

