Rivelata la causa di morte della giovane star di The Flash, Logan Williams

Settimane dopo la notizia emersa che la giovane star di The Flash, Logan Williams, è morto a 16 anni, la sua famiglia ha rivelato la causa.

Secondo la madre di Williams, Marlyse (tramite il New York Post), i risultati tossicologici preliminari della sua autopsia mostrano che Logan è morto per overdose di fentanil. Nel rapporto, afferma che suo figlio stava combattendo la dipendenza da oppioidi da tre anni al momento della sua morte. Logan è apparso in una manciata di episodi di The Flash all’inizio della sua corsa come una versione più giovane di Barry Allen.

“Vederlo in quel modo è stato sconvolgente come aver sentito che è morto. È stato orribile”, ha detto Marlyse. “Ma devo dire che mi sento irrequieta, aveva bisogno che io gli dicessi che sarebbe andato tutto bene, lasciarlo andare e dirgli il dolore sarebbe finito e che non deve più farsi del male. Ogni notte metto una candela vicino alla finestra. Voglio solo che Logan sappia che è sempre il benvenuto a tornare a casa. Sembra così sciocco, ma quando era vivo lasciavo sempre la luce accesa [per] quando sarebbe tornato a casa. Lascio la luce accesa in modo che sappia che sono qui per lui.”

Appena la star della serie, Grant Gustin, ha sentito la notizia, ha riportato questa dichiarazione in un post su Instagram:

Appena sentita la devastante notizia che Logan Williams è morto all’improvviso”, Gustin ha raccontato una sua foto su Instagram, la co-star di Williams. “Questa foto è stata all’inizio delle riprese dell’episodio pilota di The Flash nel 2014. Sono stato così colpito non solo dal talento di Logan ma dalla sua professionalità sul set. I miei pensieri e le mie preghiere saranno con lui e la sua famiglia durante quello che sono sicuro sia un momento inimmaginabilmente difficile per loro.”

