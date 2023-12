Rivelati! I film Disney che riscalderanno le tue feste di Natale su Rai!

Lasciatevi avvolgere dalla magia e dallo splendore delle feste: la RAI ha in serbo per voi un regalo meraviglioso, un viaggio incantato attraverso i classici senza tempo della Disney. Mentre le strade si illuminano a festa e i camini s’infiammano dell’atmosfera natalizia, cosa c’è di meglio che riscoprire la magia dell’infanzia con alcuni dei film più amati di sempre?

Iniziamo questo viaggio nel regno dell’incanto con un tuffo nelle profonde acque dell’oceano, dove “La Sirenetta” nuota verso l’avventura dei suoi sogni. Ariel, la giovane e indomita principessa delle sirene, con la sua folta criniera rossa e una voce che incanta ogni abitante del mare, sarà pronta ad affascinare non solo il principe Eric, ma anche le nuove generazioni e a riscaldare i cuori di coloro che già la conoscono e la amano.

Il viaggio prosegue in superficie, dove incontriamo la figura al tempo stesso enigmatica e adorabile di “Mary Poppins”, la tata più straordinaria che mai nessun vento di ponente abbia potuto portare. Questa governante dai metodi non convenzionali, con la sua borsa senza fondo e il suo ombrello volante, insegnerà ancora una volta l’importanza della famiglia, della fantasia e del non prendersi troppo sul serio, il tutto condito da una pioggia di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia del cinema musicale.

Ma il Natale non è Natale senza una buona dose di avventura, e quale avventura potrebbe essere più strabiliante di quella del “Libro della Giungla”? Il piccolo Mowgli, cresciuto tra i lupi e istruito dall’orso Baloo e dalla pantera Bagheera, dovrà trovare il coraggio di confrontarsi con il mondo a lui sconosciuto degli uomini e con l’ominoso e terrificante Shere Khan. L’energia e la vitalità di questa storia sono un richiamo selvaggio all’innocenza della nostra fanciullezza.

Non mancherà poi la magia del “Re Leone”, il cui ruggito si leva fiero nelle pianure della savana. Simba, il piccolo erede al trono, attraverserà prove e tribolazioni per diventare il re che è destinato ad essere. Questo viaggio epico è un inno al ciclo della vita, un’odissea animata che tocca temi universali come l’amicizia, la lealtà e il coraggio.

E che dire di “Aladdin”, che con il suo tappeto volante ci porterà tra bazar esotici e palazzi da mille e una notte? Il carismatico ladro e la sua amata principessa Jasmine saranno protagonisti di una storia d’amore che sfida ogni ostacolo, accompagnati dall’irresistibile Genio della lampada, le cui battute sono garanzia di risate per tutta la famiglia.

Questo Natale, la RAI diventa il palcoscenico dove questi immortali capolavori Disney si esibiranno per voi, in un tripudio di colori, musica e storie indimenticabili. Quindi, mentre le luci dell’albero scintillano e i bambini sognano ad occhi aperti, lasciatevi trasportare dalla magia del cinema. Instaurate nuove tradizioni o rinnovate quelle vecchie, ma soprattutto, preparatevi a vivere il Natale con la stessa meraviglia che solo i film Disney sanno regalare.