Rivelato il titolo del nuovo capitolo del MonsterVerse?

Ormai da anni, Legendary Pictures si è dedicata al MonsterVerse e il peso di Godzilla non è mai stato così grande grazie a tutto l’amore dei fan.

Con diversi film alle spalle, il franchise si sta espandendo in nuovi modi con una serie TV live-action e film in uscita. Il prossimo film che si unirà al MonsterVerse riporterà Godzilla e Kong insieme, e sembra che il titolo del film sia emerso online.

Il rapporto proviene da siti di fan famosi come Gormaru che hanno individuato alcuni attrezzi di scena della troupe del film sui social media. Se questi si rivelerannbo veritieri allora il sequel si intitolerà Godzilla and Kong. Ciò arriva dopo che il titolo provvisorio del film “Origins” è stato condiviso mesi fa su Instagram quando il sequel ha iniziato le riprese in Australia.

Qui sotto potete vedere il post che ne parla:

The 5th MonsterVerse Film, least according to crew gear on the title: "Godzilla and Kong". Officially wraps principal photography in Australia. 2023 will be used to work on FX/Editing and promotion build up 😀 #MonsterVerse #Godzilla #Kong pic.twitter.com/yvHUXoayHW

— GORMARU (@GormaruIsland) November 10, 2022