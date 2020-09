Road of The Dead: Matt Birman racconta dettagli del film e spiega perché non è ancora stato prodotto

Nell’ultimo appuntamento con Phantom Labs di Bloody Disgusting si è tornati a parlare del film mai realizzato del compianto maestro del genere zombie, George A. Romero, il ben noto Road of The Dead.

Come sicuramente vi ricorderete, prima che la leggenda del cinema, vero maestro che ha portato sul grande schermo una concezione satirica e profonda al genere zombie cinematografico con il capolavoro La Notte dei Morti Viventi del 1968, passasse a miglior vita all’età di 77 anni, la sua eredità sembrava destinata a continuare anche dopo la morte.

L’amico di Romero, Matt Birman, ha quindi dichiarato nel 2015 di aver intenzione di mettere in produzione in ricordo dell’eredità lasciata da Romero, le decine di sceneggiature mai sviluppate a livello cinematografico, e di voler cominciare proprio da Road of the Dead, sequel del film del 2005, Land of the Dead. Il film tratta di di un’isola dove gli zombie sono prigionieri e costretti a confrontarsi in una sorta di Demolition-Derby, atto a compiacere gli ospiti dell’atollo.

Stranamente, però, a diversi anni dall’annuncio, il film deve ancora entrare in produzione. Presentato come “George A. Romero Presents Road of the Dead“, sarà diretto dall’amico e collaboratore di Romero, Matt Birman, ma fino a ora è sembrato essere inspiegabilmente inattivo o risediente nell’inferno dello sviluppo – uno strano destino per un progetto che inizialmente ha suscitato una grande quantità di eccitazione e attesa.

Birman quindi si è unito alla redazione di BD per discutere del motivo per cui il film non è ancora stato realizzato, del motivo per cui potrebbe non essere più una continuazione ufficiale dei film di Romero e della probabilità che i fan possano vedere questa storia. Facendo notare che Road doveva essere una continuazione cronologica di Land of the Dead del 2005, Birman osserva che sono stati i momenti finali di quel film a ispirare l’idea centrale di Road.

“È così che mi è venuta l’idea. L’ultima inquadratura di Land, quando Big Daddy si gira verso la telecamera e ruggisce mentre i camion decollano e si spengono i fuochi d’artificio. Continuavo a dire: ‘L’intera cosa è un’estensione di Bub. L’intelligenza, la memoria appresa, utilizzando strumenti. Bub quasi parla e saluta. Poi abbiamo gli zombi che usano strumenti e sparano. Quindi ho detto solo: ‘Perché non entrano in macchina e non li seguono ovunque vadano?’. Li hanno seguiti per tutto il film. Hanno attraversato l’acqua, sono arrivati ​​a Fiddler’s Green. La prossima cosa logica per loro da ricordare è come fare a guidare. George pensava che fosse una grande idea, ma non riuscì mai a capire perché stessero guidando. Survival of the Dead ha visto effettivamente uno zombie alla guida, ma era uno scherzo tra noi. Quel tizio sul traghetto sta ricordando cosa significa “PRND” sul cambio. E George era come: ‘Ecco! L’abbiamo fatto’.”

Tuttavia, il signor Birman osserva che ha continuato a rimuginare sulla sua idea.

“Non riuscivo a togliermelo dalla testa. Man mano che si è evoluto, ho voluto riportare un elemento militare, un legame in Day per quanto riguarda. Quale commento sociale stiamo facendo qui? Ho preso una piccola ispirazione da The Dark Knight, quando Chris Nolan ha detto: ‘No, questo non ha niente a che fare con Occupy’. Ma no, invece ce l’ha eccome. Bruce Wayne è l’uno per cento. Ero a Londra e nel 2012 sono passato davanti a una tenda Occupy vicino alla Cattedrale di St. Paul e sembravano tutti zombi in queste tende. E io ho semplicemente risposto: ‘Penso che abbiamo trovato qualcosa’. Sono andato a Ponce, Porto Rico nel 2012 e l’ho scritto. [Romero] l’ha letto e non gli è piaciuto molto. Non gli piaceva lo stile con cui scrivevo, in termini di sceneggiatura. Non gli piaceva un po’ del gergo nella narrazione. Ma amava l’idea della storia. Non riusciva ancora a capire perché guidassero, ma gli piaceva la mia idea di uno scienziato che cercava di trovare un modo per farci vivere insieme, invece di curarli. E poi ho scritto una seconda bozza nel 2016, ed è allora che si è rianimato. Gli piaceva, voleva solo scherzi più divertenti. Quindi ho detto ‘Beh, non è ora che ti unisci alla festa?’. Ha preso un passaggio ad alcuni dei dialoghi e ha fatto battute più divertenti. Ha fatto questo, e poi l’abbiamo visto cambiare un grande punto della storia, ma alla fine ho preso la palla al balzo e l’ho cambiato io. Purtroppo non ha mai creato una bozza completa della sceneggiatura, per così dire, per questo c’era riportato ‘scritto da Matt Birman e George Romero’.”

Prima di arrivare a come quella scelta alla fine è tornata a perseguitare Birman, la storia di Road parte nei “giorni più bui dell’apocalisse zombi”. Road of the Dead si concentra su un’isola canadese, un rifugio sicuro i cui abitanti sono protetti dai non morti, ma sono purtroppo soggetti alle dure leggi e alle tasse astronomiche del suo tirannico capo, il generale di brigata Leon “Copperhead” Styles. Anche su quest’isola ci sono i nostri eroi: la dottoressa Harriet Jane e il suo mentore, Hal Cain. I due stanno lavorando alla creazione di un antigene che aiuterà a smorzare il bisogno di base degli zombi di cervello umano. Non una cura, ma qualcosa che aiuterà gli umani e gli zombi a vivere in una sorta di pace.

Jane testa il suo antigene su una scorta di “teste morte” che le vengono fornite da Copperhead, che usa gli zombi catturati per partecipare a gare di drag racing. Esatto, il generale gestisce una competizione di drag race come in un Colosseo degli ultimi giorni, intrattenendo le masse che giocano d’azzardo e si esaltano per la carneficina di cui sono testimoni sulla pista. Le cose però vanno terribilmente storte e un certo numero di zombi viene scatenato sulla popolazione dell’isola, costringendo Cain e la sua figlia Julia addestrata come Special Ops a tentare una fuga poco prima che un’ultima, fatidica corsa li riporti indietro verso il loro destino e quello del mondo intero.

“Abbiamo avuto l’idea da Ben Hur, l’intrattenimento per ricchi. Ho iniziato a incrociarlo con il Rollerball di Jewison, mostrando come l’uno percento cerca di divertirsi mentre cerca di sopravvivere nell’ultimo posto sicuro sulla terra, con un paio di neurologi che lavorano su… non una cura, ma un modo per noi vivere con gli zombi.”

E che dire di Land of the Dead? Quel film e il suo finale sarebbero stati presi in considerazione nella trama di Road? Secondo Birman la maggior parte dei personaggi rimanenti di Land non sarebbe sopravvissuta.

“Gli zombi seguono il veicolo pesantemente armato e corazzato che i nostri eroi usano in Land. Tutti muoiono. Ho tenuto in vita un personaggio, che è nella sceneggiatura di Road of the Dead, anche se non rivelerò chi è. Sapevamo di non poter usare nessuno di quei nomi, perché erano tutti di proprietà dello studio, quindi non potevo nemmeno usare il nome del camion o i nomi dei personaggi. Non avrei preso Simon Baker o Asia Argento. Quindi mi soni bloccato sull’idea che il camion raggiunge un’isola, l’ultimo posto sicuro sulla Terra. Quell’isola si è spostata da Porto Rico al Canada, per scopi di produzione. Oltre a questo, è una continuazione cronologica che salta Diary e Survival.”

A quanto pare, nel film la premessa è si il metter su uno spettacolo per l’un per cento con gli zombie in primo piano, ma questi non guidano davvero, vengono semplicemente rinchiusi nelle macchine e sono su una pista. Tutto quello che ricordano come fare è premere il pedale del gas, per questo è un caos. Non guidano, sono solo divertenti, e dietro c’è il gioco d’azzardo. Ci sarebbero stati a quanto sembra quelli che Birman definisce “eroi zombi”, una sorta di equivalente degli zombi più evoluti come Day o Land, un mix di entrambi.

Ma la metafora satirica non si sarebbe fermata li. Birman ha proseguito rivelando che nella sceneggiatura ha usato “un campo da golf di country club come metafora dell’1%, dove ovviamente un Hillbilly Zom si mette nei guai, per così dire“. Un altro zombie degno di nota è “Skelly”, presente nell’artwork originale del film. Lo zombi in quel vecchio poster è così alto che sporge dal tetto, quindi la sua scomparsa è particolarmente raccapricciante. Inoltre, sembra che Birman avesse fatto fantasticato un po’ per il suo film nella fase di scrittura, immaginando una delle tre donne super toste della pellicola basandosi su un famoso pilota di NASCAR / Indy, rendendola la leader della squadra di corsa. Lei verrebbe a cena, ovviamente, il che creerebbe una storia d’amore tra umani e zom, “una specie di… molto difficile da spiegare, ma non Warm Bodies!“.

Infine, Birman rivela che Road avrebbe anche caratterizzato diversi cenni ai precedenti film della saga. Un easter egg a Land of The Dead, il ritorno di Savini, Greg Nicotero inserito per fare qualcosa di divertente da qualche parte – perché è apparso in Diary.

“Un mucchio di rimandi e un’infinità di battute, come alcuni ai miei ruoli sullo schermo (e fuori) in Land, Diary e Survival, così come i miei sentimenti e quelli di George per il remake di Dawn of the Dead e Resident Evil 4, entrambi film per su cui ho lavorato come stunt coordinator. Posso anche dirti che la scena di apertura è un gioco dell’apertura di Dawn, in cui un certo ragazzo con le cuffie nella sequenza riappare come uno zombi. Ce ne sono un sacco. Voglio dire, come potresti non farlo? Ce ne saranno ancora di più quando ci arriverò.”

È a questo punto che Birman descrive esattamente perché non abbiamo ancora visto questo film della saga di Dead.

“Ha riscosso un sacco di interesse nel 2015, 2016. Abbiamo scelto un paio di produttori interessanti che pensavano che avremmo potuto realizzarlo per 2-3 milioni di dollari. E poi [George] si è ammalato e l’abbiamo messo in attesa. Ma quando Montreal è arrivata… non abbiamo detto a nessuno della sua diagnosi. E poi morì. Così hanno chiamato, e ci hanno messo in primo piano e al centro a causa della sua morte, ed è stato agrodolce. Avevo cinquanta incontri e, anche se fosse stato con me, probabilmente ne avremmo avuti dieci. Il film è stato ritirato da Fantasia. Avevamo tre entità produttrici, agenti e manager di vendita. Stavamo per uscire con il cast, e l’intera cosa è andata in pezzi. Non è morto, nessun gioco di parole. I team di produzione non erano abbastanza forti per occuparsi del management, per così dire. La conclusione è che non potevano accettare i numeri. I numeri voluti dalla sua precedente gestione erano astronomici. George e io volevamo che fosse un piccolo film. Poiché è morto, tutti vedevano come un obbligo a fare un film gigantesco, ma non lo è! Il genere non si presta a questo. Non era destinato a esserlo. Doveva essere uno sguardo indietro a Dawn and Day, in quello stile. Quello stile non fantasioso, non Land of the Dead. Semplicemente divertente, come la sequenza della torta nel centro commerciale. Negli ultimi due anni, ho deciso che non ci saranno ‘George Romero Presents’. Non possiamo usare il nome di George. Fondamentalmente ci siamo imbattuti in un blocco che nessuno dei miei produttori poteva affrontare. C’è stato un enorme disordine sul fatto che fosse la mia sceneggiatura, dopotutto l’ho scritta, ma sia George che io abbiamo commesso l’errore di mettere il suo nome sulla sceneggiatura nel tentativo di farla riprendere. Quindi l’abbiamo in qualche modo presentato come un “da entrambi”, ma non ha mai avuto alcun [diritto] legale su di essa. Ciò ha causato un problema quando è morto e le persone hanno iniziato a mostrare un vero interesse, perché potrebbe diventare una cosa ereditaria. Voleva solo, nelle sue parole: ‘aiutare Mattie a realizzare la sua cosa’. Questo è tutto ciò a cui era veramente destinato, e l’idea era solo di usare il suo nome in stile ‘George Romero Presents’ e renderlo un produttore esecutivo. Ma c’è stata una grande confusione su di chi fosse la sceneggiatura, e nessuno ci ha creduto. [George] non era interessato [agli aspetti legali della realizzazione del film]. Voleva solo che fosse fatto. Abbiamo visto Road come un trampolino di lancio per un paio di altri progetti non zombie che volevamo davvero realizzare. Quindi non abbiamo dato a Road il peso, legalmente… non ci siamo protetti, in termini di come farlo decollare nel modo più fluido possibile. Non fino a che la sua morte ha suscitato tutto quell’interesse a Montreal.”

Il terrore di Birman è comprensibilmente quello di una casa di produzione, che non comprende lo stile di Romero, prenda il progetto e lo sviluppi in maniera imponente, dimenticandosi come il maestro del genere zombie sia un estimatore del “rimanere coi piedi per terra”, e produrre con piccoli budget.

“E’ molto difficile per me dire: ‘Sai una cosa? Dammi un sacco di soldi e vai avanti, fallo’. Perché mi avrebbe ucciso e lo avrebbe odiato! Era una specie di nostro bambino. Preferisco farlo nel mio cortile con un telefono piuttosto che qualcuno inizi a provare a reimmaginarlo. Non voglio perdere le idee che entrambi abbiamo tiraro fuori. Non voglio che suoni come se fosse tutto rose e fiori. Aveva alcune idee che non mi piacevano e avremmo negoziato. Non erano cose grandi e gigantesche. È possibile [che possa ancora essere realizzato come ‘George Romero Presents’], ma qualcuno dovrebbe arrendersi emotivamente e dire: ‘Guarda, non si tratta di soldi. Si tratta della sua eredità e dei suoi fan’. È un modo orribile per far finire tutto. Voglio continuare la storia, anche se solo per un altro film. Ho ricevuto un sacco di sostegno da un gruppo di persone, ma è andato tutto a puttane. Tranne Greg! Greg Nicotero era ancora con me alla fine. Mi ha detto: ‘Puoi usare il mio nome se aiuta, Mattie!’. Vedremo cosa succederà. Di certo non è morto. Ho avuto un paio di incontri davvero buoni a dicembre e gennaio, ma il COVID ha ostacolato tutto. Ce la farò! Avrà solo un nome diverso e sarà presentato come il film che non mi è stato permesso di fare. Ci sono un sacco di progetti che avevamo, script già scritti, ed è roba che non posso portare avanti senza usare il suo nome perché è solo un’enorme battaglia legale con loro. Il che è un peccato, perché non era assolutamente quel che lui avrebbe voluto. Non era interessato a quella merda.”

