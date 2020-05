Rob Liefeld chiarisce i suoi commenti circa Deadpool e la mancanza di piani da parte dei Marvel Studios

Dopo due film che hanno incassato quasi 800 milioni di dollari ciascuno, un ensemble in crescita costellato di stelle e un attore protagonista diventato sempre più popolare di giorno in giorno, un terzo film di Deadpool sembra un gioco da ragazzi da mettere in produzione.

Tuttavia, se hai letto i titoli negli ultimi giorni, una persona sembra essere stata molto presente vocalmente sul fatto che ciò probabilmente non accadrà: il co-creatore di Deadpool, Rob Liefeld.

All’inizio di questo mese, Liefeld ha partecipato a due interviste in cui ha espresso i suoi dubbi sulla realizzazione di un terzo film di Deadpool, e ha apparentemente dato la colpa ai Marvel Studios. Quelle interviste hanno prodotto titoli come “Il creatore di Deadpool dice che la Marvel ha zero piani per un sequel e critica la fase 4 dello studio”, oppure “Rob Liefeld si rivolge alla Marvel dicendo che lo Studio ha zero piani per Deadpool 3” e ancora “il co-creatore di Deadpool, Rob Liefeld, accusa la Disney di aver ritardato Deadpool 3”.

Secondo Liefeld – che ha co-creato il personaggio con Fabian Nicieza nei primi anni ’90 – quegli articoli e altro hanno trasformato i suoi social media in un cassonetto, dove la gente arrabbiata per i suoi commenti si è affollata. Liefeld ha chiamato quindi io9 sperando di chiarire cosa intendesse e perché non pensa ancora che Deadpool 3 diverrà realtà.

“So che non c’è movimento circa un Deadpool 3 in questo momento? Si, lo so”, ha detto Liefeld a io9. “E questo mi preoccupa? No. Niente affatto. Quello che ho fatto è stato rispondere onestamente a una domanda. E quello che ho imparato questa settimana è solo una bugia. Basta dire alla gente che tutto è lecca-lecca, unicorni e arcobaleni e staranno meglio nella loro vita perché le persone vogliono essere ingannate. Quando una persona dice: ‘Sì, ci stiamo ancora muovendo’, quello è un messaggio in codice per dire: “non c’è niente da vedere qui.”

Ovviamente, Liefeld è infastidito dal modo in cui le sue parole si sono rivolte a lui, ma sostiene il contenuto di quelle parole; pensa che la colpa per la mancanza di notizie su Deadpool dovrebbe essere focalizzata esattamente sulla Marvel, tuttavia, non ritiene che sia niente di sorprendente.

Il fatto è che, dopo l’uscita di Avengers: Endgame, la Marvel ha messo in atto un piano pluriennale. Il piano che era in atto prima che la Disney acquistasse Fox, ha portato Deadpool, così come gli altri X-Men, a diventare disponibili per l’azienda. Un piano che è diventato sempre più complicato negli ultimi anni con l’aggiunta del servizio di streaming Disney +. Con tutto ciò in mente, Liefeld ritiene che la sua affermazione circa il fatto che la colpa sia della Marvel per la mancanza di un altro film di Deadpool sia logica piuttosto che velenosa.

“Indipendentemente dalla prospettiva interna che posso avere, quello che so è che fino a quando un film non viene programmato, non viene preso sul serio”, ha detto. “E ciò che alla gente non piace è che ho valutato il programma per il prossimo futuro, prendere o lasciare, e per i prossimi cinque anni non vedo progetti incentrati su Deadpool. [Quindi] non vedo come possa arrivare prima di quel tempo.”

Per Liefeld, la mancanza di movimento non è nemmeno il problema più grande. È che sente che lo studio sta lasciando dissipare l’eccitazione del pubblico per il personaggio.

“La mia unica cosa è che se hai accesso a questo franchise, gli dai una priorità”, ha detto. “E non sono io a comportarmi in modo pretenzioso. Sono io che sto dicendo: ‘questo è un prodotto piuttosto prezioso’. Ho tre figli adolescenti e vedo quanto velocemente i loro interessi vanno e vengono e in che modo tutto lotta per la loro attenzione in ogni momento.”

Il co-creatore ammette anche liberamente di avere una partecipazione finanziaria in Deadpool. Liefeld fece accordi quando creò per la prima volta il personaggio, cosa che gli ha conferito royalties ogni volta che il personaggio veniva usato: merce, videogiochi e sì, film.

“Quando Deadpool è esploso su Fortnite, è stato davvero positivo per l’educazione privata dei miei figli? Sì. Sì, lo è stato”, ha detto. “Ho flussi di entrate per Deadpool che vanno avanti dal 1991… Sono già stato pagato. Se realizzeranno questo film [o no], sicuramente avrò molta voce in capitolo.”

