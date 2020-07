Rob Liefeld ha parlato di Cable e di quanto Josh Brolin voglia continuare ad interpretarlo

Il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha rivelato quali sono i piani futuri del Cable di Josh Brolin.

In un’intervista esclusiva con Comicbook, il veterano dei fumetti ha parlato di come la star di Deadpool 2 non veda l’ora di vivere un altro momento nei panni del personaggio. I Marvel Studios hanno tenuto tutto in sospeso quando si tratta di Deadpool 3, quindi sembrerebbe improbabile portare Cable nel MCU senza l’anti-eroe interpretato da Ryan Reynolds.

Secondo Liefeld, la compagnia è seduta su una vera miniera d’oro ed è folle lasciare la scuderia X-Men in un angolo. Non resta che integrare tutti quegli angoli e aspettare che arrivi l’amore dei fan.

“Ragazzi, non capite, stavo con Josh circa quattro settimane prima dell’apertura di Deadpool 2. Eravamo giù a Manhattan Beach e stavamo facendo colazione”, ha spiegato Liefeld. “Allora è andata cos’: ‘Ehi, puoi portarmi in palestra?’, perché mi stava dicendo di quanto era diventato più grande. Avrebbe preso sue posti, le sue spalle si sarebbero allargate. Così ho incontrato il suo allenatore e ho detto: ‘Oh, non puoi aspettare fino a quando non rivisiteremo Cable?’, Aveva infatti parlato di alcune cose con la Fox, della costruzione del personaggio, ed di come era entusiasta di sapere cosa fare col personaggio.”

Tutti questi commenti sono in linea con ciò che il creatore ha detto a tempo addietro durante Quarantine Watch Party di Deadpool, all’inizio di quest’anno.

“Josh vuole essere nuovamente Cable”, disse molto semplicemente, aggiungendo poi che sta ancora desiderando di essere Cable perché ha amato il personaggio, anche piùà di Thanos.

Fonte

