Rob Liefeld mostra un concept alternativo di un’esilarante scena del primo film di Deadpool

Rob Liefeld ha rivelato che Colosso ha quasi ottenuto un costume molto diverso per la sua apparizione in Deadpool.

Chiunque fosse alla ricerca di una versione più accurata dei fumetti del mutante sarà piuttosto eccitato da questa nuovo arto work. Il membro degli X-Men è stata una delle aggiunte più divertenti del primo film, fornendo un confronto niente male per Deadpool contro cui rimbalzare, sia fisicamente che moralmente. Il momento delle mani da T-Rex pone le basi per l’iconico tipo di buffonate a sorpresa che riempiono il film, tuttavia, le cose a quanto pare sono cambiate un po’ in corso d’opera.

Liefeld ha scritto su Twitter: “Questo è una delle prime bozze di uno dei fotogrammi chiave che Tim Miller mi ha inviato. #QuarantineWatchParty #Deadpool”.

Qui sotto il tweet:

This is one of the first pieces of key frame art that Tim Miller sent me. #QuarantineWatchParty #Deadpool pic.twitter.com/6prOE81N3p — robliefeld (@robertliefeld) March 28, 2020

Attualmente non si hanno informazioni in merito a Deadpool 3, se non che Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson / Deadpool.

Deadpool è un film del 2016 diretto da Tim Miller.

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, è l’ottava pellicola di film sugli X-Men ed è interpretato da Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin, Andre Tricoteux, Brianna Hildebrand, T. J. Miller, Gina Carano e Leslie Uggams.

Nel cast Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Gina Carano, Ed Skrein e Brianna Hildebrand.

Mi piace: Mi piace Caricamento...