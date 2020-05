Rob Liefeld rivela che i Marvel Studios non hanno piani per Deadpool

Rob Liefeld, co-creatore di Deadpool e X-Force, ammette di non essere “così entusiasta” sul percorso di Kevin Feige e dei Marvel Studios col Marvel Cinematic Universe e afferma che lo studio di proprietà della Disney ha zero piani per Deadpool.

La Disney ha assunto il controllo della proprietà Deadpool e X-Men in seguito all’acquisizione di $ 71,3 miliardi di Fox, proprio mentre il regista Drew Goddard stava sviluppando X-Force, lo spin-off di R-rated sulla squadra con a capo Deadpool, Cable e altri personaggi, insieme a gli altri derivati dal franchise degli X-Men che Fox avrebbe dovuto produrre, come il Gambit di Channing Tatum e Multiple Man di James Franco.

Alla domanda di Inverse sulla possibilità di un film Deadpool / X-Force dopo che lo spinoff è stato praticamente allestito in Deadpool 2, Liefeld ha risposto:

“Non lo so. So che la gente non lo vuole sentire, ma grazie a Dio io sono un realista. Mi sento come Deadpool, i film ormai sono andati. Abbiamo ottenuto due film davvero brillanti e viviamo in una cultura che guarda sempre avanti perché tutto ciò che ci vendono è sempre qualcosa di nuovo con il desiderio di dare al pubblico il prossimo capitolo. E’ una febbre. Per me, è qualcosa che dovrebbe trovare pace, e una volta calmata bisogna rendersi conto che Deadpool 1 e 2 sono stati rilasciati entro due anni l’uno dall’altro, 2016 e 2018, e proprio non posso… non sono proprio così entusiasta del piano della Marvel in questo momento.”

Quel piano include Black Widow a novembre, The Eternals e Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings, entrambi previsti per il rilascio nel 2021. Nuovi eroi saranno i protagonisti nella fase 4 del MCU e oltre, seguendo i canti del cigno di Iron Man e Captain America dopo Avengers: Endgame, ma nessun piano per Deadpool sembra aver preso forma.

“È la prima volta che chiedo: ‘Ehi, Feige, avevi anche un piano? Il tuo piano era Eternals e Shang-Chi? Quello era il tuo piano? E la vedova nera?’.”, ha continuato Liefeld. “Quindi chiudono la porta. Chris Evans dice addio, Robert Downey Jr. dice addio, Black Widow cade da una scogliera e dice addio, quasi perdono l’attore di Spider-Man, Tom Holland, a Sony … ma siete dei geni Marvel, proprio dei geni.”

Se i Marvel Studios avessero iniziato la produzione di Deadpool 3 quest’anno, secondo Liefeld “sarebbe uscito tra quattro anni. Non posso esserne entusiasta”. Dicendo di non poter indorare la pillola ha aggiunto che i piani della Marvel per Deadpool sono semplicemente inesistenti.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...