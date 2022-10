Robbie Coltrane: muore a 72 anni l’attore noto per il ruolo di Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter

Robbie Coltrane, l’attore scozzese noto per aver dato vita a Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter, è morto a 72 anni.

Coltrane è forse meglio conosciuto per il suo ruolo in tutti gli otto film di Harry Potter di Rubeus Hagrid, ma ha anche recitato nel ruolo di Valentin Dmitrovich Zukovsky nei film di James Bond “GoldenEye” e “The World Is Not Enough”. La sua filmografia comprende anche “Nuns on the Run”, “Ocean’s Twelve” e “Mona Lisa”.

Oltre ai suoi memorabili ruoli cinematografici, l’attore ha anche recitato sul piccolo schermo nel ruolo dello psicologo forense Dr Edward “Fitz” Coltrane nella serie drammatica “Cracker”. Ha ottenuto tre vittorie consecutive come miglior attore ai BAFTA per il ruolo.

In una dichiarazione, la sua agente Belinda Wright ha descritto Coltrane come un “talento unico”, aggiungendo: “Probabilmente sarà ricordato per i decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo”, ha detto.

Coltrane è nato Anthony Robert McMillan il 30 marzo 1950 a Glasgow, in Scozia, figlio di un medico e insegnante. Dopo essersi diplomato alla Glasgow Art School, ha proseguito gli studi artistici presso il Moray House College of Education di Edimburgo. Ma poiché i suoi tentativi di diventare un artista non hanno avuto successo, Coltrane ha iniziato a recitare in club di cabaret di Edimburgo, e ha cambiato il suo cognome in onore della leggenda del jazz John Coltrane mentre si dedicava alla recitazione a Londra.

