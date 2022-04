Robert Downey Jr. sta sviluppando due serie spin-off di Sherlock Holmes per HBO Max

La Warner Bros. ha portato una nuova versione del famoso detective di Sir Arthur Conan Doyle sul grande schermo nel 2009, con Downey nei panni del protagonista Sherlock Holmes.

Diretto da Guy Ritchie, Sherlock Holmes ha lanciato un franchise che è proseguito due anni dopo con Sherlock Holmes: A Game of Shadows. I due film con RDJ e il John Watson di Jude Law hanno incassato assieme oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Tuttavia, la continuazione del franchise si è bloccata quando Downey è diventato incredibilmente impegnato con il Marvel Cinematic Universe.

Mentre il tempo di Downey nei panni di Iron Man finiva, la Warner Bros. ha iniziato a sviluppare piani per riprendere il franchise di Sherlock Holmes. Ciò includeva il portare avanti Sherlock Holmes 3, che ha visto Dexter Fletcher salire a bordo per dirigere nel 2019 e ad un certo punto è venuta fuori anche una data di uscita fissata al dicembre del 2021.

Mentre le notizie sul trequel si stavano di nuovo esaurendo, Downey ha iniziato a esprimere interesse per la creazione di un universo cinematografico basato sul franchise. All’epoca non era chiaro se questo sarebbe diventato qualcosa, ma ora sembra che l’universo cinematografico di Sherlock Holmes stia prendendo forma.

Secondo THR, Robert Downey Jr. e la sua società di produzione Team Downey stanno sviluppando due programmi TV di Sherlock Holmes per HBO Max. Si dice che entrambi gli spettacoli siano nelle prime fasi di sviluppo. I dettagli della storia per gli spettacoli di Sherlock Holmes rimangono nascosti. Mentre Downey è coinvolto come produttore esecutivo in entrambi gli spettacoli, non è chiaro se riprenderà il ruolo di Sherlock in uno o entrambi i progetti. La fonte inoltre rileva anche che Sherlock Holmes 3 non ha superato la fase di sviluppo in seno alla Warner Bros., lasciando il suo destino in discussione.

