Robert Downey Jr. vorrebbe creare uno Sherlock Cinematic Universe

Anche se ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il nostro Robert Downey Jr. ha interpretato Sherlock Holmes nel brillante film di Guy Ritchie, l’attore pensa che un franchise basato sulla sua versione del personaggio di Arthur Conan Doyle sia una possibilità.

Parlando al Fast Company Innovation Festival (via Empire), Downey e la partner di produzione Susan Downey hanno illustrato la loro idea per gli spin-off dei film di Holmes.

“A questo punto, sentiamo davvero che non c’è un universo del misero costruito da nessuna parte, e Conan Doyle è la voce definitiva in quell’arena, credo, fino ad oggi”, ha detto Downey. “Quindi per me, perché fare un terzo film se non saremo in grado di produrre vere gemme sotto-forma di spin-off con anche elementi e ambientato in altri tempi?”

L’idea è in parte basata sull’esperienza di Downey Jr nel Marvel Cinematic Universe.

“Penso che il decennio passato con la Marvel, vedendo crescere il franchise e affrontare diverse opportunità, sia stato inestimabile. E’ stato come una master class”, aggiunge Susan Downey. “Sapevano davvero cosa stavano facendo e hanno preso questo gruppo di persone affiatato per fare un salto in una visione più ampia, che ha consentito loro di ampliarsi ancora di più.”

Il loro piano, a quanto pare, è quello di andare in TV e in altri network, tra cui HBO e il suo servizio di streaming, il luogo in cui hanno già avuto successo anche Perry Mason. Ma non vogliono semplicemente replicare ciò che ha fatto la Marvel: una mossa intelligente, dal momento che altri hanno provato e fallito.

