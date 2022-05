Robert Eggers riflette sul flop di The Northman e sull’idea di una nuova strategia

The Northman è senza alcun dubbio uno dei migliori film dell’anno, ma purtroppo sembra che abbia floppato.

L’avventura d’azione vichinga sanguinosa che ruggisce con ferocia maniacale e incanta con intrighi allucinanti, concepita e diretta dal genio di Robert Eggers, purtroppo pare abbia fallito ad adempiere al suo compito puramente monetario, e come sappiamo, purtroppo è quello che importa alle major.

Intriso di temi senza tempo di vendetta, onore e destino, e saturo della personalità idiosincratica del folk-horror del suo autore, è esattamente il tipo di film originale, unico per il grande pubblico che tutti dovrebbero sostenere a Hollywood e nel mondo, ma a quanto pare la fucina americana di film pare non essere interessata a continuare la “striscia positiva” di film artisticamente validi e epicamente coinvolgenti. Non è bastato nemmeno il cast costellato di stelle, il diffuso plauso della critica e altri grandi pregi del film, perché purtroppo The Northman ha sottoperformato negli Stati Uniti, con con soli $ 33 milioni di dollari guadagnati (contro un budget di $ 70-90 milioni di dollari), e sappiamo purtroppo che il botteghino mondiale il più delle volte non viene contato.

Pieno di magia, horror e combattimenti davvero emozionanti, The Northman è sicuramente, senza alcun dubbio e inequivocabilmente uno dei migliori film dell’anno, destinato ad entrare nella storia del cinema, e figlio di uno stile produttive che lo fa essere fratello di un altro grande film, The Green Knight – epica che raccogliere l’eredità di grandi kolossal come Il Gladiatore e Le Crociate, strizzando l’occhio alla modernità e ad un nuovo tipo di modo di raccontare queste storie.

Fra non molto il film arriverà in VOD, e per celebrare quel debutto, The Daily Beast ha parlato con Eggers del destino al botteghino di The Northman, del panorama del cinema moderno, delle notizie secondo cui il film è stato accolto erroneamente dai suprematisti bianchi e dei suoi piani futuri per il grande e piccolo schermo.

Ora che The Northman ha più o meno concluso la sua corsa teatrale, sei deluso dalla sua performance al botteghino?

“Penso che abbia soddisfatto le aspettative in un mercato pessimo”, dice il regista parlando del pessimo risultato al botteghino. “Sono deluso dal fatto che, dopo tre o quattro settimane, siamo arrivati già in VOD, perché è così ormai che si fanno le cose nel mondo post-COVID. Mi infastidisce, ma sta andando alla grande in VOD, quindi ecco qua. Quando vedo sui social media le persone che scattano una foto di se stesse mentre guardano The Northman sul proprio laptop e ne sono entusiaste, mi vengono le lacrime agli occhi. Ma è quello che è.”

Molto è stato scritto su cosa “significa” la performance sotto le aspettative del film, ed al regista è stato chiesto se pensa che indichi cose terribili in prospettiva riguardo al destino dei film originali che non sono basati su IP preesistenti? Eggers ha semplicemente risposto dicendo che: “è il declino della civiltà occidentale, cosa posso dire? Guardati intorno. Sì, è orribile“, ma l’ha fatto ridendo.

E’ una cosa che sicuramente l’ha fatto riflettere circa la sua strategia per quanto riguarda i tipi di progetti che vuole, infatti dopo questo risultato a quanto pare Eggers vuole riconsiderare ciò che propone agli studios.

“Ad esempio, come posso essere me stesso e sopravvivere in questo ambiente? Perché anche se non mi avesse comunque voluto, non vorrei dirigere un film Marvel, e non cercherò nemmeno di ottenere i diritti di Spawn o qualcosa del genere. Continuerò a fare quello che faccio. Ma so che in questo momento sono tutti nervosi, capisci? Sono tutti nervosi. Ed è giustificabile.”

Per lui, il destino cinematografico di The Northman è almeno in parte compensato dall’entusiastica reazione critica al film, così come dai devoti fan a cui è ispirato? Sembra che Eggers sia soddisfatto del film, non lo ritiene perfetto, ma ne è orgoglioso, ed ha piacere nel vedere che la gente l’ha capito.

Una cosa in particolare, che forse in qualche modo ha inficiato il risultato al botteghino, è il desiderio di Eggers di voler restituire i vichinghi alla leggenda, togliendoli dalle mani di pazzi fascisti come i suprematisti bianchi, che se ne erano appropriati. Però il film ha comunque risuonato con alcuni di questi folli, ed Eggers si è sentito un po’ scoraggiato da questa reazione, dicendo: “Penso che se qualcuno vive con un martello in mano, cercherò sempre un chiodo da battere. Non posso evitare questo atteggiamento“, aggiungendo poi che questa reazione lo ha infastidito, ma che non ha potuto farci niente.

“Non ero interessato ai vichinghi, o allo stereotipo maschilista, o all’appropriazione indebita della cultura vichinga da parte dei nazisti di destra. Quella in particolare ha cementato il mio disinteresse da adulto. Quando sono andato in Islanda, i paesaggi erano incredibilmente stimolanti e volevo conoscere le persone che vi navigarono nel X secolo e non morirono. Inoltre, mi sono piaciute molto le saghe. Mi sono appassionato molto alle saghe e l’idea di un film sui vichinghi mi ha affascinato. Poi, un paio d’anni dopo, ho pranzato con Alexander Skarsgård, e lui stava cercando di fare un film sui vichinghi da un po’ di tempo. L’idea di farlo con Alex lo ha reso reale, ed è la persona perfetta per questo.”

