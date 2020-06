Robert Pattinson a proposito del nervosismo iniziale e l’ispirazione per lo standard a cui attenersi

Robert Pattinson ha iniziato il suo viaggio come Batman per la prossima iterazione DC del popolare supereroe. La trilogia darà vita a Gotham City sotto la direzione di Matt Reeves, esistente nel suo stesso canone e reimpostando le regole e il cast, ancora una volta.

Per Pattinson, diventare questo supereroe è stato un compito che ha richiesto un po’ di preparazione, a parte la routine di allenamento del supereroe che ha recentemente rivelato.

Fortunatamente per l’attore, non è il primo a seguire questo processo e ha guardato ad alcuni dei più grandi nomi del genere cinematografico tratto dai fumetti come esempi dello standard a cui attenersi.

“In ogni progetto che abbia mai intrapreso, mi ci sono approcciato con l’idea di voler imparare e realizzare cose nuove. Di solito è l’incarnazione di un personaggio e di qualcuno che ha una personalità diversa dalla mia, e con una trasformazione fisica completa sembra ancora più eccitante”, ha detto Pattinson in un estratto della rivista Healthy For Men che si è fatto strada online. “Qualsiasi attore attraverserà periodi in cui esiterà e si chiederà se possono può essere all’altezza di un personaggio o delle aspettative che ne derivano. Guardo i veri guerrieri del genere dei supereroi – Hemsworth, The Rock, Downey Jr, Evans – e mi chiedo se mi sto mettendo nel posto sbagliato. Eppure, dopo aver parlato con alcuni di loro, ho capito che sono stati tutti nervosi all’arrivo dell’opportunità.”

Naturalmente, Pattinson fa riferimento agli interpreti di Thor, Black Adam, Iron Man e Captain America.

Sotto la direzione di Reeves e con questo atteggiamento, sembra che Pattinson non possa sbagliare nei suoi sforzi per diventare Bruce Wayne. È un livello impressionante di autocoscienza quello assunto per vestire i panni del personaggio ed entrare nel pantheon degli attori che hanno interpretato l’iconico Crociato Incappucciato.

