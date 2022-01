Robert Pattinson in trattative per il nuovo film di fantascienza di Bong Joon Ho

Secondo Deadline, Bong Joon Ho scriverà e dirigerà un film senza titolo, basato sul romanzo di fantascienza in uscita “Mickey7”, dell’autore Edward Ashton. E forse la notizia più eccitante su questo progetto, al di fuori del coinvolgimento di Bong, è il fatto che Robert Pattinson è in trattative per recitare nel film.

Dato il modo in cui abbiamo visto Bong Joon Ho adattare del materiale originale in passato, non è chiaro quanto del romanzo “Mickey7” finirà nel film senza titolo. Detto questo, il libro in uscita è ambientato in un lontano futuro in cui vengono prodotti cloni per svolgere compiti indesiderati e potenzialmente pericolosi nello spazio. Quindi, Mickey7 viene messo in una missione pericolosa e in qualche modo sopravvive, solo per tornare a scoprire che la colonia lo ha già sostituito con Mickey8. Quindi, ora Mickey7 deve mantenere segreta la sua identità mentre cerca anche di salvare la colonia spaziale.

Il nuovo film segna il primo lungometraggio di Bong Joon Ho da quando il regista ha scioccato il mondo vincendo numerosi Oscar per il suo film del 2018, Parasite. Quel film è giustamente visto come un capolavoro da molti ed è uno dei migliori lavori del regista.

In precedenza ha lavorato al film di fantascienza Snowpiercer e a film di genere come Okja e The Host. Se vuoi vedere quello che molti credono essere il miglior lavoro di Bong, Memories of Murder, ha appena ottenuto una vera e propria riedizione poco dopo che Parasite ha ottenuto così tante vittorie agli Oscar.

Non è chiaro quando potrebbe iniziare la produzione del film senza titolo, ma il rapporto afferma che questo sarà il prossimo progetto sia per Pattinson, uscito dai suoi doveri di The Batman, sia per Bong.

Fonte

