Robert Pattinson sa già quale villain vuole vedere in The Batman 2

Se ci sarà spazio per un The Batman 2, Robert Pattinson sa già quale villain vuole vedere.

Bruce Wayne sta per fare il suo ritorno sul grande schermo nel prossimo reboot di Matt Reeves. Destinato a essere una storia di investigazione dai toni noir, The Batman è incentrato sul secondo anno di Bruce nei panni del temibile combattente del crimine di Gotham City. Mentre salta la storia delle origini ormai inflazionata, l’iterazione di Pattinson del vigilante DC è ancora alle prime armi nel suo ruolo di protettore di Gotham. Con una serie di iconici cattivi che prendono parte al film, il Cavaliere Oscuro di Reeves si scontrerà principalmente contro Edward Nashton, alias L’Enigmista, interpretato da Paul Dano.

Mentre Ben Affleck e Michael Keaton interpretano i rispettivi Batman nel DCEU, la versione di Pattinson esisterà nel suo universo, dando alla Warner Bros. un’altra Terra con cui giocare nel multiverso DC in continua crescita. Reeves e Pattinson hanno entrambi condiviso nelle interviste che vedono The Batman come l’inizio di una nuova trilogia, e dopo l’intensa campagna marketing e l’entusiasmo dei fan, le possibilità di un The Batman 2 sembrano concrete.

I biglietti sono già esauriti per diverse anteprime IMAX di The Batman, e questo solo in Nord America. Le proiezioni al botteghino mostrano anche che The Batman dovrebbe avere il più grande weekend di apertura nell’intera storia dei film dedicati al personaggio. Con The Batman che punta ad essere un successo commerciale, la Warner Bros. potrebbe già aver idee per sequel, e a quanto pare Pattinson ha giò alcune idee per chi potrebbe essere il villain.

In una nuova intervista con Den of Geek, all’attore britannico è stato chiesto se ci sono dei cattivi di Batman in particolare che vuole vedere apparire nel suo franchise. Mentre l’articolo menziona Pattinson che parla di Calender Man, la star ha anche parlato di come gli piacerebbe vedere la Corte dei Gufi prendere vita sul grande schermo.

“Mi piacerebbe fare qualcosa con la Corte dei Gufi. Ci sono elementi di The Batman che sono filo horror e penso che sia davvero piuttosto nuovo per Batman.”

“Non è solo un segnale… è un avvertimento. Da Warner Bros. Pictures arriva The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Due anni di pattugliamento per le strade nei panni di Batman, incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle tenebre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano creare uno schema, e la portata dei piani dell’autore diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.”

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino. Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone). The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

