Robert Pattinson sulla risposta dei fan di Batman e se stesso come il suo critico più duro

Quando un attore assume il ruolo di un personaggio come Batman, indipendentemente da chi sia, viene accolto come fosse sotto esame. Così, quando Robert Pattinson è stato annunciato per il ruolo di Bruce Wayne nel film diretto da Matt Reeves, non fu una sorpresa vedere un sacco di fan scagliarsi contro di lui.

Ma ci sono fan, un attimo più accorti, che sono disposti a dargli una possibilità e vedere cosa porterà al personaggio perché potrebbe portare qualcosa di fantastico.

Pattinson è ben consapevole del contraccolpo che riceverà da parte dei fan, e vedere le reazioni online gli ha provocato un piccolo attacco di stress post-traumatico da Twilight. Mentre parlava con The Guardian, disse:

“Sto ricordando com’è parlare di un film in cui c’è una certa aspettativa. Ogni volta che dici qualcosa, la gente dice: ‘Argh! Idiota!’. Ed io: ‘amico, non ho ancora iniziato!’.”

Pattinson ha poi continuato dicendo che mentre sa che ci sono molte persone là fuori che cercano di criticare il suo lavoro, l’attore mette le cose in secondo piano perché a quanto pare il critico più duro che deve affrontare è se stesso.

“Ma non esiste un critico più duro di me verso me stesso, quindi non ho bisogno di preoccuparmi di altri.”

Pattinson voleva davvero interpretare Batman e, parlando del perché voleva interpretare questo personaggio così tanto ha detto di aver sentito un legame, “non so perché ma lo volevo davvero”. Il ruolo ha un qualche tipo di potere sulla gente secondo l’attore, ed è per questo che tutti ne sono attratti. Non è una cosa identificabile.

